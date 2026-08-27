Martín Códax convierte la vendimia en una experiencia participativa en su viñedo de Pé Redondo

Bodegas Martín Códax quiere llevar el enoturismo un paso más allá con el lanzamiento de Martín Códax Vineyard Club, un nuevo concepto de experiencias que busca acercar al visitante al viñedo, al vino, la gastronomía y la cultura atlántica desde una perspectiva participativa. La iniciativa arrancará el próximo 4 de septiembre con «Vendima Atlántica», que permitirá a los asistentes vivir en primera persona el desarrollo de la vendimia.

La propuesta nace con la intención de superar el modelo de visita convencional a una bodega. La filosofía del nuevo espacio pasa por que el visitante no se limite a observar, sino que pueda «participar, descubrir y disfrutar» de todo aquello que rodea al viñedo y a la elaboración del vino.

Esta primera experiencia tendrá lugar en plena campaña de vendimia y estará limitada a un grupo de 40 personas. La jornada comenzará a las 18.30 horas con la llegada de los participantes a la finca Pé Redondo (Meis) y una visita al viñedo de investigación, donde podrán conocer de cerca los trabajos que se desarrollan durante estas fechas y aproximarse al proceso de recogida de la uva.

El cartel de la actividad. / FdV

Para completar la experiencia, cada participante recibirá a su llegada un pack de vendimia con el material necesario para incorporarse posteriormente a ella. De este modo, la actividad permitirá experimentar directamente una de las tareas fundamentales del calendario vitivinícola de las Rías Baixas.

La jornada continuará en el Vineyard Club con una propuesta gastronómica basada en una barbacoa en formato autoservicio y una selección de cuatro vinos elaborados a partir de uvas procedentes del propio viñedo.

La música tendrá también un papel protagonista. Una sesión de dj en vinilo acompañará la tarde y servirá como hilo conductor de una experiencia que se prolongará hasta las 21.30 horas.

«Vendima Atlántica» pretende así combinar el componente más tradicional de la vendimia con una propuesta de ocio y gastronomía vinculada al territorio, en un formato pensado para un público adulto y con un aforo reducido que permita una experiencia más cercana.

Un momento del concierto desplegado ayer en el ciclo Os Xoves de Códax. / Bodegas Martín Códax

La actividad tiene un precio de 75 euros por persona, está reservada exclusivamente a adultos y se recomienda acudir con calzado cómodo.

Será el punto de partida de la programación de Martín Códax Vineyard Club, con una programación especialmente relacionada con la vendimia durante el mes de septiembre y nuevos ciclos de experiencias, a posteriori.

Inicialmente, las actividades tendrán disponibilidad de jueves a sábado, con el propósito de convertir la finca Pé Redondo en un nuevo punto de encuentro alrededor del vino, la gastronomía y el territorio.

La iniciativa supone una nueva apuesta de Bodegas Martín Códax por el enoturismo experiencial y por acercar al público el trabajo que se desarrolla en el viñedo. En este caso, la vendimia se convierte en el elemento central de una propuesta que busca mostrar Pé Redondo desde una perspectiva diferente y poner en contacto directo al visitante con el paisaje, la cultura del vino y el propio proceso productivo.