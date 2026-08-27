Las lonjas de Arousa y Vigo abanderan el tímido repunte de la nécora, que sigue en niveles bajos desde hace un lustro

Ya sea a causa de los depredadores, los cambios detectados en las condiciones oceanográficas de las rías, la sobreexplotación o la brutal presión que ejercen sobre ella los profesionales del sector que se dedican a su captura ilegal tanto en veda como durante la temporada oficial de pesca, la nécora gallega ya no es lo que era.

La mejor prueba de ello es que desde el buen registro experimentado en 2020, con casi 134 toneladas subastadas en toda Galicia, las cuales marcaron el mayor volumen de las dos últimas décadas, este preciado crustáceo ha ido a menos en los años posteriores, con 113 toneladas en 2021, 106 al siguiente, solo 86 toneladas en 2023 y apenas 73 en 2024, registrándose una muy leve mejoría en el pasado ejercicio, cerrado con 81 toneladas.

Este verano parece confirmarse esa tendencia y se aprecia un ligero repunte respecto al estío de 2025, pues de las 31 toneladas y 807.000 euros de entonces se pasó a las más de 35 toneladas y 904.000 euros actuales, según los datos provisionales en posesión de la plataforma tecnológica Pesca de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar.

Es una tímida subida que se debe, sobre todo, a la aportación de las «rulas» que operan en las rías de Vigo y Arousa. Desde el pasado 1 de julio, cuando comenzaba la campaña, las viguesas despacharon algo más de 10 toneladas, por importe de 303.000 euros, frente a las 8,6 toneladas y 255.000 euros generados entre el 1 de julio y el 27 de agosto de 2025.

Un miembro de Gardacostas procede a devolver al mar un pulpo extraído de una nasa ilegal. / M. Méndez

En ese mismo periodo las arousanas se quedaron en 8 toneladas y 262.000 euros, mientras que ahora están también a las puertas de las 10 toneladas y los 306.000 euros ingresados.

En las demás zonas la mejoría es mucho más discreta, de forma que Coruña-Ferrol se mantiene en torno a las 5 toneladas de nécora, por delante de Costa da Morte, con menos de 3 toneladas, las lonjas de la ría de Pontevedra, que siguen en 2,3 toneladas (50.000 euros), y las de Muros-Noia, que este año alcanzaron 1,8 toneladas, al igual que las de Fisterra.

Lonja a lonja

Analizando la situación lonja a lonja, puede destacarse que la de Vigo abandera el ranking, con algo más de 6 toneladas y 161.000 euros desde el 1 de julio, por delante de la «rula» de A Coruña, con 5,3 toneladas y 97.000 euros; Ribeira, con 4,4 toneladas y 121.000 euros; y O Grove, con 3,8 toneladas de nécora que arrojan una facturación de 141.000 euros, la cual vuelve a poner de manifiesto lo bien que se cotizan los crustáceos en este puerto.

Manuel Méndez

Hablando de cotizaciones, hay que destacar que el precio máximo en la presente campaña es de 100 euros por kilo (marcado en Baiona), mientras que el verano pasado el tope se había quedado en los 85 euros que llegaron a pagarse, precisamente, en la lonja grovense. La misma que en la campaña actual ya vendió nécora a 90 el kilogramo.

Respecto a las demás lonjas, Cangas vuelve a ocupar el quinto puesto del ranking, este año con 2,4 toneladas y 86.000 euros, seguida de Camariñas, Muros, Baiona (1 tonelada), Burela, Carnota y A Illa de Arousa (816 kilos desde el 1 de julio), quedándose Cambados en 706 kilos, Portonovo en casi 700 y Bueu, en 677 kilogramos.

En definitiva, que la nécora sigue en horas bajas, si se compara con sus años de esplendor, aunque hay indicios que hacen albergar cierta esperanza de recuperación. Ante la cual, cabe preguntarse cómo estarían aumentando las capturas si este importante recurso de las rías gallegas dejara de estar sometido al acoso y derribo de los piratas que operan en ellas.