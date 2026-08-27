La flota de O Grove es contundente: «No queremos más limosnas, lo que necesitamos son obras de verdad»

Bateeiros, pescadores y mariscadores muestran su malestar tras la visita de la conselleira de Mar a O Grove para presentar las obras de reforma de los pantalanes de O Corgo, valoradas en 100.000 euros.

Aunque agradecen tanto esa inversión como el esfuerzo que Marta Villaverde y su equipo están realizando en materia de lucha contra el furtivismo, en el sector son contundentes al decir que «en nuestro pueblo ya no queremos más limosnas; lo que necesitamos, en materia de pesca, marisqueo y acuicultura, son obras de verdad y que se atienda todo aquello por lo que venimos peleando desde hace décadas y que tantas veces nos prometieron».

Esgrimen tanto en O Corgo como en Porto Meloxo que «O Grove es un pueblo turístico muy importante que, sin embargo, carece de puerto deportivo, tampoco tenemos un puerto de abrigo digno para la flota auxiliar de acuicultura en Meloxo y las zonas de amarre de los barcos de pesca están deterioradas».

La conselleira en el pantalán reservado a barcos de acuicultura, en O Corgo. / M. Méndez

Dicho de otro modo, que «marineros y bateeiros pagamos tasas a Portos de Galicia igual que se hace en los demás puertos, pero con la diferencia de que nosotros no tenemos, ni de lejos, los mismos servicios».

Precisamente en relación con las obras en los pantalanes de O Corgo, esgrimen en el sector que «es una inversión muy escasa, dado que los pantalanes son insuficientes y no reúnen buenas condiciones».

Todo ello «mientras Meloxo sigue abandonado, con el dique sin construir, grifos que pierden agua, carencia de anillas en el muelle, pantalanes rotos y puntos de amarre que rompieron y desaparecieron hace más de dos años».

En resumen, que «es hora de que en la Xunta tomen en serio a la gente del mar de O Grove y actúen cuanto antes para que podamos trabajar en unas condiciones dignas», sentencian bateeiros y armadores.