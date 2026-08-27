Concello de Meis
Contratan la reconstrucción lo más fiel posible del lavadero de la Aldea Labrega
La adjudicataria utilizará los materiales salvables tras el destrozo por un árbol caído en febrero
Las tejas que se salvaron del incidente, quedando enteras, fueron robadas
El Concello de Meis ha adjudicado a la empresa Construganon la reconstrucción del lavadero de la Aldea Labrega que quedó destrozado por la caída de un árbol con los temporales del pasado invierno.
El coste de los trabajos asciende a 30.000 euros y se reutilizará el material existente en la medida de lo posible. Podría ser el caso de algunas tejas de la cubierta, pero fueron robadas a los pocos días del incidente.
Con dos meses de ejecución, la reconstrucción se hará de tal manera que quede lo más parecido posible al original, que fue construido por la Escola de Canteiros cuando se creó este complejo de la Ruta da Pedra e da Auga, hace casi veinte años.
A pesar de que «no hemos podido encontrar ningún tipo de documentación, fotografía... que guiara los trabajos», lamentó la alcaldesa, Marta Giráldez, sobre este elemento de un conjunto etnográfico muy valorado en la popular senda.
Creen posible reutilizar la piedra de lavado y la parte de alguna columna, pero poco más porque el lavadero quedó prácticamente destrozado después de que le cayera un enorme árbol durante el tren de temporales de febrero.
El Ayuntamiento sufraga el coste con el +Provincia de la Diputación.
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