El CIMA se afianza como aliado del sector del mar mediante la entrega de semilla de almeja, ostra y erizo

El Centro de Investigaciones Marinas de Galicia (CIMA), dependiente de la Consellería do Mar, sigue entregando cría al sector marisquero con la intención de repoblar el litoral gallego y recuperar la actividad productiva de las rías. Esta vez hay que hablar de 178.700 unidades de semilla de bivalvos y 3.000 de erizo puestas a disposición de las cofradías desde el pasado día 21.

Aunque ya se había dado cuenta de algunas de las entregas, el departamento que dirige Marta Villaverde las resume hoy diciendo que fueron entregadas 3.000 unidades de erizo a Aresmar, 82.700 unidades de almeja japonesa a la cofradía de Vilaxoán, 81.000 unidades de ostra plana a la de A Illa y 15.000 unidades de almeja babosa al pósito de A Coruña, completando así el reparto previsto este mes.

Con anterioridad se habían enviado 123.000 unidades de japónica a Barallobre y 103.000 de ostra plana a Arcade, «por lo que el volumen total de semilla de bivalvos distribuido por el CIMA en agosto asciende a 404.700 unidades».

De ahí que en Mar quieran resaltar la labor del centro con sede en Vilanova, incidiendo en que el CIMA entraña «un apoyo fundamental a las entidades sectoriales en las labores de recuperación y regeneración de las zonas productivas, al facilitar la incorporación de nuevos ejemplares a los bancos y contribuyendo a reforzar las poblaciones de diferentes especies», como en el pasado se hizo también con el rodaballo y el bogavante.