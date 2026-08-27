Catoira cierra el puente del paseo fluvial para iniciar su renovación

El Concello de Catoira procederá este sábado al cierre del puente del paseo fluvial que conecta la Rúa da Estación con la zona de los Muíños de Abaixo, en Ponte, para iniciar los trabajos de renovación de una estructura que presenta varios elementos de madera deteriorados.

La actuación comenzará con el desmontaje del puente y tiene como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar las conexiones dentro de este recorrido junto a las Torres de Oeste.

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, explica que la intervención permitirá además reforzar la conexión entre la avenida Eloy Domínguez y la zona de los Muíños de Moure, dentro de las actuaciones que el Ayuntamiento está desarrollando para recuperar y poner en valor el paseo fluvial.

El puente ya había sido cerrado de forma preventiva durante la celebración de la última Romería Vikinga, debido al estado que presentaban algunas de sus piezas de madera. En aquella ocasión, el Concello estableció el corte del paso ante el riesgo existente, aunque, según recuerda el alcalde, «hubo personas que continuaron utilizándolo» pese a las indicaciones.

La renovación estaba contemplada dentro de la nueva fase de actuaciones prevista para el paseo fluvial, pero su ejecución estaba pendiente de disponer de financiación. Finalmente, el Concello ha conseguido los fondos necesarios y destinará 40.000 euros a la intervención, procedentes de un cambio de finalidad del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

El puente a reformar. / FdV

La renovación del puente forma parte de un programa más amplio de mantenimiento de esta infraestructura. Durante este año, el Concello ha ejecutado ya una actuación de 12.000 euros procedentes del canon eólico, mientras que otros 25.000 euros del programa Mar de Santiago se han destinado también a la renovación de estructuras y elementos de madera del paseo.

El gobierno local destaca que el paseo fluvial de las Torres de Oeste requiere un mantenimiento periódico debido a sus características. Se trata de un recorrido de aproximadamente 1,6 kilómetros, construido en madera y con una anchura variable de entre 1,5 y 2,5 metros.

Desde 2023, el Concello de Catoira ha destinado más de 200.000 euros a la rehabilitación y puesta al día de esta infraestructura. La financiación ha procedido de diferentes administraciones y programas, entre ellos fondos provinciales, ayudas de la Xunta de Galicia para la mejora de infraestructuras turísticas, el Fondo de Compensación Ambiental y financiación europea.

A la renovación del puente se sumará en el futuro otra actuación que permitirá mejorar todavía más la comunicación peatonal en esta zona de Catoira. El alcalde recuerda que está pendiente de ejecución por parte de ADIF una nueva pasarela peatonal elevada en la entrada de la antigua Cedonosa, junto a la actual fábrica de STAC.

Esta infraestructura sustituirá definitivamente al antiguo paso a nivel y permitirá atravesar la vía férrea de forma segura. Además, según explica Castaño, la pasarela generará «otra conexión directa entre la avenida Eloy Domínguez y el paseo fluvial».

El Concello considera que ambas actuaciones contribuirán a reforzar la movilidad peatonal y la seguridad en el entorno de las Torres de Oeste, al tiempo que permitirán seguir avanzando en la recuperación de un paseo fluvial que se ha convertido en uno de los principales espacios de uso turístico y vecinal de Catoira.