Cambados fomenta el acogimiento familiar con una charla y formación

La Concellería de Servizos Sociais de Cambados quiere promocionar el acogimiento familiar y para ello ha emprendido una colaboración con la asociación Acougo que aglutina a personas que participan en esta medida de protección a niños y adolescentes que, temporalmente o de manera permanente, no pueden vivir con sus familias de origen.

La concejala Regina Núñez y el alcalde Samuel Lago explican que próximamente ofrecerá una charla informativa abierta al público para explicar en qué consiste, cómo se puede solicitar y cómo iniciar el proceso para que estos menores «crezcan en un ambiente familiar seguro, estable y afectivo, respetando su historia, identidad y vínculos».

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Además, para avanzar en la proliferación de familias dispuestas, Acougo ha impartido una formación especializada a las profesionales de Servizos Sociais «para profundizar en el sistema de proteción a la infancia, en las necesidades de estos niños y en el papel esencial de lo servicios de proximidad en la información, orientación y acompañamiento a las familias».