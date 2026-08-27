Cambados creará 36 nuevos puestos con la reorganización del mercadillo semanal

La reordenación del mercadillo semanal de Cambado permitirá ampliarlo en 36 nuevos puestos y el Concello está estudiando oficializar la zonificación por tipos de producto a la venta que ya practican buena parte de los vendedores.

El proceso para llegar a este punto comenzó hace más de un año, pero según el concejal de Comercio, Tino Cordal, ha sido «complejo», requiriendo la realización de diferentes mediciones y comprobaciones para rehacer los planos existentes, que tenían varios años de antigüedad, con el fin de optimizar los espacios y mejorar su aprovechamiento.

Además, estuvo en marcha el proceso para la cobertura de la vacante del responsable de mercados después de la jubilación de su titular durante años y que también se encarga de la plaza de abastos.

La actualización ya está lista y solo estaba pendiente de realizar una comprobación definitiva sobre el terreno, que se iba a hacer en la jornada de ayer. Además, durante este tiempo se han revisado bien las autorizaciones extinguiendo aquellas que no estaban cumpliendo las condiciones. Fueron varias decenas, la mayoría por no pagar las tasas correspondientes.

Así las cosas, la revisión concluye que actualmente hay 124 puestos habilitados, pero entre las bajas y la optimización del espacio destinado al mercado semanal se podrá llegar a los 160, según Cordal.

La cobertura de los 36 nuevos puestos calculados está prácticamente garantizada porque incluso había una especie de lista de espera para instalarse en el mercado, pero el Ayuntamiento quería hacer primero una reorganización.

A este respecto, Cordal recuerda que la ordenanza municipal establece unas normas de tal manera que se dará prioridad a los ambulantes ya implantados de al lado y también se tienen en cuenta las relaciones de consanguinidad, pero de primer grado, advierte.

El Ayuntamiento abrirá este proceso cuando tenga bien definida la reorganización y también está valorando implantar la zonificación por sectores de manera obligatoria, oficializando una costumbre ya bastante implantada, con los de textil más agrupados en una zona, los de alimentación en otra, etc.

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La administración local decidió realizar este proceso de revisión y reorganización ante la demanda existente antes de habilitar nuevas calles, como hizo hace unos años en Rúa Nova.