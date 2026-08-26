Vilagarcía renueva su convenio con la Banda de Música aportando 46.500 euros para 30 actuaciones

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha renovado su convenio con la Banda de Música Municipal, con el objetivo de contribuir al sostenimiento de la agrupación. Ravella aporta 46.500 euros a cambio de disponer de 30 actuaciones para amenizar las celebraciones más importantes del municipio y para garantizar que la entidad que dirige Jesús Nogueira esté presente en las fiestas de todas las parroquias.

Según se recoge en el convenio aprobado en la junta de gobierno local, la colaboración municipal se destinará a financiar las 30 actuaciones de las que dispondrá el Ayuntamiento, así como los gastos corrientes derivados del funcionamiento de la Banda y la adquisición de equipamiento instrumental con el que ir renovando y ampliando el material necesario.

Así, la presencia de la formación queda establecida para el año en curso en la Cabalgata de Reyes, en el concierto del Día del Padre, en las procesiones de Santa Rita, San Roquiño y San Roque, en el traslado de San Roque del 16 de agosto por la mañana y en el concierto homenaje a Lorca celebrado ayer.

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Las restantes actuaciones financiadas por la Concejalía de Cultura se ponen a disposición de las comisiones de fiestas a través del plazo que se abre a principios de cada año para que la soliciten, pudiendo elegir entre la modalidad de concierto o de pasacalles/procesión.El convenio tiene también una vertiente divulgativa y de promoción musical. La formación cuenta con 60 intérpretes.