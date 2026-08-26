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Vilagarcía acoge una carrera para prevenir el suicidio

Se trata de una campaña estatal, y pueden participar todas las personas que lo deseen

Una edición anterior de la carrera.

Una edición anterior de la carrera. / FdV

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Anxo Martínez

Vilagarcía

Vilagarcía acoge este viernes una parada de «Romper el silencio», una actividad promovida por un bombero de Madrid, Jaime Domínguez, para prevenir el suicidio infantil y juvenil. Se trata de una carrera de 42 kilómetros en la que Domínguez dará varias vueltas entre el parque de bomberos, Carril y Vilaxoán, entre las 8 de la mañana y las 13.00 horas.

Pueden sumarse todas las personas que quieran, en cualquier momento de la mañana y hacer la distancia que quieran.

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