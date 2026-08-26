Vilagarcía acoge una carrera para prevenir el suicidio

Vilagarcía acoge este viernes una parada de «Romper el silencio», una actividad promovida por un bombero de Madrid, Jaime Domínguez, para prevenir el suicidio infantil y juvenil. Se trata de una carrera de 42 kilómetros en la que Domínguez dará varias vueltas entre el parque de bomberos, Carril y Vilaxoán, entre las 8 de la mañana y las 13.00 horas.

Pueden sumarse todas las personas que quieran, en cualquier momento de la mañana y hacer la distancia que quieran.