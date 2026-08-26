UPTA destaca el positivo impacto en la economía de Vilagarcía de un «agosto de récord»

La delegación en Vilagarcía de Arousa de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) hace un balance «muy positivo» de la actividad registrada este mes, que, a su juicio, ha dejado una importante huella económica en la ciudad. La organización destaca la extraordinaria afluencia de visitantes y el intenso movimiento generado en la hostelería, la restauración, el comercio y el conjunto de los pequeños negocios.

El balance es todavía provisional, ya que el mes no ha terminado y queda por delante el último fin de semana de agosto, marcado por la celebración de la Noite Meiga, una de las citas destacadas del calendario estival de Vilagarcía y que «previsiblemente volverá a atraer a miles de personas».

Para UPTA, uno de los elementos más significativos de este verano es que la elevada actividad no se ha concentrado exclusivamente en las fiestas de San Roque. Aunque las celebraciones patronales propiciaron algunas de las jornadas de mayor afluencia, con auténticos «días de récord», la organización sindical considera que el dinamismo se ha mantenido durante prácticamente todo el mes.

Chenoa llenó el parque de A Xunqueira con el concierto que cerraba la programación musical de San Roque. / Iñaki Abella

A su juicio, bares, restaurantes, cafeterías, comercios, playas y calles han presentado durante buena parte de agosto una intensa actividad, hasta el punto de que determinados establecimientos han llegado a rozar el «lleno total».

El impacto económico de este movimiento adquiere especial relevancia para los autónomos y pequeños negocios vinculados a la temporada estival.

Según las estimaciones de UPTA, agosto concentra alrededor del 40% de la facturación de toda la temporada de verano para una parte importante de estas actividades, especialmente en los sectores de la hostelería, la restauración y determinadas ramas comerciales.

«Agosto es un mes fundamental para la economía de Vilagarcía. Estamos hablando de un periodo que puede concentrar alrededor del 40% de la facturación de toda la temporada estival para muchos negocios», destaca Eduardo Abad, presidente de UPTA España.

Vilagarcía está a tope en la noche y la madrugada previas a la Fiesta del Agua. / M. Méndez

Dicho lo cual el vilagarciano insiste en que aún queda margen para mejorar estas cifras. «Todavía queda por delante el último fin de semana de agosto y una cita tan importante como la Noite Meiga, por lo que el balance definitivo puede ser todavía mejor», señala.

La organización pone también el acento en el papel desempeñado por los propios negocios de Vilagarcía, destacando tanto la variedad y calidad de la oferta hostelera y gastronómica como la profesionalidad de quienes trabajan en estos sectores.

En paralelo, considera que el comercio local constituye otro de los elementos esenciales para mantener una ciudad activa y atractiva durante los meses de mayor afluencia turística.

«Una parte fundamental del éxito turístico de Vilagarcía está en sus propios negocios», afirma Abad. «Tenemos una hostelería y una restauración de un nivel magnífico y un comercio local vivo, diverso y de calidad».

Manuel Méndez

A juicio de UPTA, estos establecimientos no son únicamente receptores de los beneficios derivados de la llegada de visitantes, sino que forman parte del propio atractivo de Vilagarcía. «Son nuestros autónomos y pequeños negocios los que, en buena medida, hacen que el visitante se encuentre cómodo, disfrute de la ciudad y tenga ganas de volver», añade el presidente de la organización.

Cosas a mejorar

En cualquier caso, el balance positivo de agosto no impide que UPTA plantee algunas mejoras de cara al futuro. En concreto, la organización considera necesario adaptar determinados servicios municipales a una ciudad que durante este mes incrementa notablemente su actividad y su población flotante.

Entre sus principales demandas figura el refuerzo de los servicios de limpieza en los momentos y espacios de mayor concentración de personas. La organización reclama además una atención especial para determinadas zonas portuarias integradas en el paisaje urbano, cuyo estado de limpieza y conservación, según señala, no siempre está a la altura de la imagen que ofrece el resto de la ciudad.

La basusa acumulada en la zona portuaria desde hace dos días. / M. Méndez

UPTA advierte de que, debido a su ubicación y visibilidad, estos espacios tienen una especial incidencia sobre la percepción que reciben los visitantes y sobre la imagen general de Vilagarcía.

«El balance es extraordinariamente positivo, pero precisamente por eso no debemos conformarnos», sostiene Eduardo Abad. «Si cada vez recibimos a más visitantes tenemos que reforzar determinados servicios, especialmente la limpieza, y cuidar mucho más algunos espacios portuarios que forman parte de la imagen de la ciudad».

Al hacer esta clara referencia a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, el presidente de UPTA concluye que «no podemos permitir que determinados puntos desmerezcan el enorme esfuerzo que se está realizando en el resto de Vilagarcía».