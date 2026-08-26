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Talleres, música y la creación de un mural, propuestas infantiles del Festival Vilablues

La organización de la cita se ha aliado con la escuela de arte Caliveras para programar estas actividades gratuitas

Asistentes a una actividad anterior de la Escola Caliveras.

Asistentes a una actividad anterior de la Escola Caliveras. / Caliveras

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Lucía Romero

Vilanova

El Vilablues se ha aliado con la Escola de Arte Caliveras para ofrecer «Vilablusiños», una programación infantil gratuita durante los dos días de celebración del festival, que tiene lugar el 28 y 29.

Las actividades pensadas especialmente para ellos ya empezarán el jueves, con un taller de customización de instumentos y uno de sinaléctica, pues se encargarán de la señalización oficial del festival.

Así, el viernes, los participantes ofrecerán un pasacalles con sus creaciones y por la tarde serán parte de un gran mural.

El sábado seguirán con la creación de esta obra de arte colectiva, que servirá para de decoración para el escenario principal, y podrán disfrutar de un concierto de Pakolas.

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Los interesados en conocer más detalles pueden contactar con la escuela de arte vilanovesa.

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