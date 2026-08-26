Solobeira homenajea a su cura párroco

La parroquia de San Félix de Solobeira, en Vilagarcía, celebra este domingo, 30 de agosto, un acto de homenaje a su cura, José Crespo Iglesias, por sus 50 años al frente de la parroquia. La misa de celebración es a la una de la tarde, y los vecinos compartirán después una comida de confraternidad en la bodega Granbazán.

José Crespo Iglesias ya fue homenajeado en 2022 en Oubiña (Cambados) por sus bodas de oro en esa parroquia, y en 2025 en su localidad natal, O Grove.