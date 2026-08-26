Vilanova de Arousa
San Miguel de Deiro se prepara para sus fiestas: carrera de burras, verbena y tradición
M-80, Assia, JJ Compota, Antonio Barros, Ardores y Dj Dieguiño conforman el cartel de esta edición de San Roque do Monte
San Miguel de Deiro ha activado la cuenta atrás para una de sus celebraciones más queridas: las fiestas de San Roque do Monte. Aunque la novena ya empezó hace días, el grueso del programa se desarrollará desde el sábado, incluyendo su singular Carreira de Burras.
El día 29, a las 19.00 horas, es cuando los vecinos partirán desde la capilla hacia la iglesia parroquial para recoger las imágenes de los santos y volver en procesión. De este modo, la fiesta quedará oficialmente inaugurada.
Esa misma noche habrá verbena con disco móvil y JJ Compota y al día siguiente, el domingo, se encargarán M-80 y La Fórmula. No obstante, durante la jornada diurna no faltarán los pasacalles con la Banda de Música Artística de Arcade y el grupo de gaitas Sons do Salnés.
A las 13.00 horas tendrá lugar la misa cantada por el Coro Parroquial Santa María de Caleiro y la procesión de San Roque saldrá a las 19.30 horas por los lugares de costumbre.
El lunes, Furruxa Gateiros anunciará el comienzo de las celebraciones, dando paso a la misa por San Antonio y a la singular carrera, prevista para las 18.30 horas. Como siempre, habrá premios para los jinetes más rápidos.
Por la noche, la verbena será a cargo del cantante Antonio Barros y la orquesta Ardores. Mientras que el martes, Día de María Auxiliadora, habrá misa cantada, Fanfarria Furruxa animará el pasacalles y por la noche actuarán Assia y la disco móvil con DJ Dieguiño.
Además, el sábado 5 tendrá lugar la misa por los difuntos fallecidos de la parroquia.
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