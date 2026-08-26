El PP de Vilagarcía votará en contra del préstamo al considerarlo «electoralista»

El Partido Popular de Vilagarcía de Arousa votará en contra del préstamo de 4,1 millones de euros que quiere contratar el gobierno municipal para sufragar una serie de inversiones. Así lo ha anunciado la portavoz de los conservadores, Ana Granja, en una conferencia de prensa ofrecida en la sede del partido.

Granja explicó que sí está de acuerdo con realizar las actuaciones que Ravella prevé financiar con el préstamo, como la compra de una parcela para una residencia de la tercera edad o el derribo de las naves viejas de O Ramal. Sin embargo, la portavoz del PP considera que esas inversiones podrían ejecutarse con una buena planificación presupuestaria, y sin necesidad de endeudarse más.

El ejecutivo que dirige Alberto Varela convocó para este jueves por la mañana una comisión informativa de Economía, en la que expondrá a la oposición los pliegos del préstamo que irán a pleno por la tarde, así como el resultado de la liquidación de las cuentas de 2025.

El PP ya ha anunciado su voto en contra a la solicitud del préstamo, al considerar que es «electoralista» y una «medida desesperada» del Partido Socialista para salvar los muebles en la cita con las urnas del año que viene.

Ana Granja critica en primer lugar que, según ella, el gobierno local «anuncia muchas obras que luego no hace», y aseguró que en las cuentas de 2025 había reservados 22 millones de euros para inversiones, pero que, sin embargo, solo se gastaron unos 3,7 millones, apenas el 17 por ciento. «Sobran promesas y anuncios, pero faltan hechos», cree Granja.

El segundo aspecto que critica el PP es que «se abusa de la contratación directa, a dedo». En tercer lugar, Ana Granja sostiene también que «muchas de las previsiones de ingresos que se hicieron en los presupuestos están infladas para cuadrar los ingresos con los gastos, lo cual avala la falta de rigor de este gobierno».

A modo de ejemplo, aduce que en el documento contable se preveía ingresar un millón de euros por multas, y finalmente solo se recaudaron 640.000.

En cuanto al préstamo, el PP de Vilagarcía considera que «es una operación completamente innecesaria, que solo responde a las urgencias electorales del PSOE». La portavoz popular en el Ayuntamiento añade que al suscribirse a 16 años, «hipotecará a las cuatro próximas corporaciones», y que el Ayuntamiento deberá abonar 1,3 millones de euros en intereses, «que podrían haberse destinado a otras cosas». El PP sí admite que las cuentas de 2025 aluden a una economía local saneada, con un endeudamiento muy por debajo del máximo legal permitido o un ahorro neto de cuatro millones de euros, pero considera que estas cifras tienen un lado oscuro.

«En Vilagarcía el problema no es la falta de dinero; hay dinero. El problema es la incapacidad del gobierno de Alberto Varela para convertir ese dinero en inversiones que mejoren la calidad de vida de los vecinos», concluyó.

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La corporación celebra este jueves su pleno ordinario de agosto, pero cambia la hora, pues en vez de ser de tarde, se celebrará a las 10 de la mañana. Además de los pliegos del préstamo, se votará una moción del PP sobre la brigada de incendios.