O Grove defiende que el turismo de naturaleza responsable es beneficioso para el bienestar personal

El Concello de O Grove, a través de su Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO) y en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), aboga por el turismo sostenible y lo define como una «herramienta clave para impulsar un desarrollo equilibrado».

Para ello, presentan como credenciales la Reserva Ornitológica de O Grove, en la que disfrutar de «mucho más que la observación de aves», dado que «los paisajes, la diversidad de hábitats y destacado patrimonio cultural, etnográfico y gastronómico proporcionan al visitante una experiencia completa».

Todo ello hace de la península de O Grove y la isla de A Toxa «un destino ideal para quienes buscan un turismo responsable, en contacto con la naturaleza y beneficioso para el bienestar personal».

Dicho de otro modo, que además de presumir de playas, una afamada gastronomía y una completa oferta de viajes a bordo de los catamaranes que operan en O Corgo, este municipio arousano resulta especialmente recomendable para aquellos que buscan una forma de viajar diferente, en este caso combinando el disfrute de la naturaleza «con su conservación y el respeto por el entorno».

Un turismo responsable que, bajo el paraguas de la Reserva Ornitológica, «favorece además la protección de los espacios naturales y aporta beneficios para la salud física, mental y emocional de quienes lo practican, al fomentar el contacto con ambientes naturales y actividades al aire libre».

Al hacer esta recomendación, la concejalía de Medio Ambiente recuerda que «Naciones Unidas destaca la importancia de este tipo de turismo por el impacto que tiene en la economía de numerosos países, entre ellos España».

Y en SEO apostillan que «su crecimiento debe ir acompañado de un compromiso real con la protección del medio ambiente», desde el convencimiento de que «cuando la actividad turística no se desarrolla de forma responsable, puede generar efectos negativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades locales».

Diversificación, desestacionalización e internacionalización de la oferta Atendiendo a la experiencia acumulada con el paso de los años, así como a las demandas, impresiones y sugerencias realizadas por los turoperadores cuando el Concello de O Grove acudía cada mes de febrero a Cáceres, para participar en la Feria Internacional del Turismo Ornitológico (FIO), en la que se gestó la Reserva Ornitológica, se ha llegado a la conclusión de que «a los extranjeros, además de la biodiversidad del Complejo Intermareal Umia-O Grove, les llama especialmente la atención nuestra historia, la gastronomía, la pesca y el marisqueo artesanal, al igual que nuestros vinos, las embarcaciones tradicionales y las aguas termales». De ahí que la península meca se presente a través del PIO como un destino sostenible especialmente recomendable «para observar aves y estar en contacto directo con la naturaleza, el patrimonio, la cultura y las costumbres» del territorio. Un turismo, consideran en el Concello, «sumamente respetuoso, no invasivo y que disfruta de nuestro principal tesoro, el entorno natural». Dicho de otro modo, que el turismo de naturaleza va a más en todo el mundo, lo cual confiere al Concello de O Grove enormes posibilidades desde el punto de vista de la diversificación, la desestacionalización e incluso la internacionalización de su oferta.

En definitiva, que «el turismo sostenible constituye un motor de desarrollo en los ámbitos económico, social y ambiental» que además resulta «capaz de promover la educación ambiental, contribuir a la reducción de la pobreza, mejorar la calidad de vida, generar empleo digno y favorecer la igualdad de oportunidades, especialmente para mujeres y jóvenes», remarcan en el PIO haciendo suyas las reflexiones de Naciones Unidas.

De ahí que en SEO animen a las «administraciones públicas, organizaciones y agentes implicados» a desplegar «iniciativas basadas en la cooperación y la sostenibilidad, convirtiendo el turismo en un instrumento de transformación positiva».

Un ámbito en el que juegan un papel destacado la Reserva Ornitológica de O Grove y las otras nueve gestionadas por SEO/BirdLife en España en colaboración con ayuntamientos como el meco y propietarios privados.

El objetivo de SEO/BirdLife SEO/BirdLife aclara que con Reservas Ornitológicas como la de O Grove «buscamos conservar especies concretas de aves, conservar y mejorar hábitats, mantener la diversidad biológica, potenciar el desarrollo sostenible en una zona, promocionar el uso público con fines didácticos y promocionar y ayudar a la investigación científica». Lo plantea desde el convencimiento de que, además del interés ornitológico, deben tener un enfoque social, propiciando la «implicación de los actores en el territorio para favorecer la conservación de estos espacios, complementándose las actividades humanas con la conservación de los valores naturales».

Conforman una red que «se ha convertido en referente para el turismo ornitológico», garantizan en la organización conservacionista cuando alude a espacios protegidos como el de Riet Vell, en el Delta del Ebro; El Planerón, en el valle del Ebro; Las Marismas Blancas, en Astillero; Los Albardales, en la Comunidad de Madrid; y El Oso, en La Moraña (Ávila), «en los se organizan visitas guiadas y actividades de observación de aves que permiten contemplar especies marinas, esteparias, acuáticas, rapaces y numerosas aves paseriformes».

También se hace, a través de la delegación en Pontevedra de SEO, en la Reserva Ornitolóxica de O Grove, creada hace más de una década «para proteger la extraordinaria riqueza avifaunística y la excelente calidad de los ecosistemas» del municipio.

Día de las Aves con SEO/BirdLife / Manuel M.

No está de más recordar que, con una superficie de 7.534 hectáreas provista de humedales, lagunas, bahías, playas y mar y visitada cada invierno por más de 13.000 aves de 220 especies diferentes, se trata de la mayor Reserva Ornitológica de España, la única existente en Galicia y la primera que incorpora un importante medio marino.

Un lugar en el que destaca la presencia de especies como a espátula, ostrero europeo, correlimos tridáctilo, zarapito trinador, ánades silbón y rabudo, colimbo grande, gaviota cana e incluso el ave marina más amenazada de Europa, como es la pardela balear, que comparte protagonismo con el cormorán moñudo, chorlitejo patinegro, zampullín, gallineta, golondrina, vencejo común, lavandera, autillo, cuco, carricero, zarcero políglota, tórtola europea y chotacabras, por citar solo algunos ejemplos.