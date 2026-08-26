Manuel Fontán se mete en la final del C4 en el Mundial de Poznan

Manuel Fontán, del Clube Náutico O Muíño de Ribadumia, competirá en la final del Mundial de sprint olímpico y paracanoe, que se celebra desde este miércoles y hasta el domingo en Poznan (Polonia).

Fontán compite en la modalidad de C4 y la distancia de 500 metros con Cayetano García, Pablo Martínez y Diego Domínguez, y venció con solvencia en su semifinal. Su embarcación pasó a mitad de prueba en cabeza y logró administrar su ventaja sobre los equipos de Alemania y China.

De este modo, el equipo de Fontán participará en la final del sábado, que se celebra a las 16.12 horas. Los clubes de piragüismo de O Salnés también están representados en esta importante cita mundialista -valedera para el ránking de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028- por Adrián Sieiro, deportista también del Náutico de Ribadumia, y por Nerea Novo, que defiende los colores del Náutico de Pontecesures.

Homenaje en Vilagarcía

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, presidieron este miércoles una recepción oficial al piragüista local Pedro Torrado.

Torrado, que es miembro de As Torres, de Catoira, ganó la medalla de bronce en el Mundial y el Europeo sub-23, celebrados ambos este verano, convirtiéndose en una firme promesa de este deporte.

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La recepción se celebró en el Salón Nobre, y acudió la familia del homenajeado.