Viticultura
La lluvia ralentiza, pero no frena, una vendimia que alcanza los 5 millones de kilos en Rías Baixas
Las bodegas siguen introduciendo uva, a razón de unos 200.000 kilos diarios, desde el lunes
Algunas ya han finalizado las operaciones
Como era de esperar, las lluvias registradas desde el fin de semana, por momentos ciertamente copiosas, están obstaculizando y ralentizando las labores de vendimia, aunque sin llegar a detenerla.
Las bodegas siguen introduciendo uva, a razón de unos 200.000 kilos diarios, desde el lunes, de ahí que algunas la hayan cerrado ya, tal y como confirmaban ayer desde Bodegas Laureatus, en San Martiño de Meis.
Es por ello que a estas alturas puede decirse que, desde que comenzaron las operaciones, entre los días 13 y 14, ya se pusieron a buen recaudo en el seno de la Denominación de Origen Rías Baixas alrededor de 5 millones de kilogramos.
Por el momento, la subzona productora Val do Salnés se acerca 2,5 millones de kilogramos, mientras que Condado do Tea roza los 2 millones y O Rosal, las 500 toneladas.
En la primera de ellas destaca la recogida de 2,4 millones de kilos de uva albariña, que en la segunda supone ya 1,8 millones y en la tercera, alrededor de 362 toneladas.
Estas cifras se dispararán a partir del viernes, cuando se incorporarán a la campaña numerosas bodegas y no pocos viticultores de las diferentes subzonas. Se espera que el fin de semana resulte especialmente intenso y la recolección vaya a más en las dos siguientes, hasta completar unos 50 millones de kilogramos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un peregrino valenciano busca a la pareja de Vilanova que le robó el corazón
- Concello de Vilagarcía y Xunta coordinarán medidas para el mercadillo y la plaza ante la obra del río de O Con
- Combate Naval de Vilagarcía: así deberían ser todas las batallas
- Una lancha, 1.300 aparejos y 372 kilos de pescado y marisco interceptados a los piratas de las rías
- Corte de tráfico en Cambados para la retirada de un ciprés de gran porte con grúa y despiece en la vía
- El río O Con vuelve a contaminar la ría de Arousa con un vertido de sustancia blanca
- Los feriantes critican la marcha anticipada de atracciones en las fiestas de Vilagarcía
- Rías Baixas recoge en sus primeros diez días más de 4 millones de kilos de uva «bendecida» por la lluvia