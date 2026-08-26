La lluvia ralentiza, pero no frena, una vendimia que alcanza los 5 millones de kilos en Rías Baixas

Como era de esperar, las lluvias registradas desde el fin de semana, por momentos ciertamente copiosas, están obstaculizando y ralentizando las labores de vendimia, aunque sin llegar a detenerla.

Las bodegas siguen introduciendo uva, a razón de unos 200.000 kilos diarios, desde el lunes, de ahí que algunas la hayan cerrado ya, tal y como confirmaban ayer desde Bodegas Laureatus, en San Martiño de Meis.

Es por ello que a estas alturas puede decirse que, desde que comenzaron las operaciones, entre los días 13 y 14, ya se pusieron a buen recaudo en el seno de la Denominación de Origen Rías Baixas alrededor de 5 millones de kilogramos.

Por el momento, la subzona productora Val do Salnés se acerca 2,5 millones de kilogramos, mientras que Condado do Tea roza los 2 millones y O Rosal, las 500 toneladas.

En la primera de ellas destaca la recogida de 2,4 millones de kilos de uva albariña, que en la segunda supone ya 1,8 millones y en la tercera, alrededor de 362 toneladas.

Estas cifras se dispararán a partir del viernes, cuando se incorporarán a la campaña numerosas bodegas y no pocos viticultores de las diferentes subzonas. Se espera que el fin de semana resulte especialmente intenso y la recolección vaya a más en las dos siguientes, hasta completar unos 50 millones de kilogramos.