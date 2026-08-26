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Viticultura

La lluvia ralentiza, pero no frena, una vendimia que alcanza los 5 millones de kilos en Rías Baixas

Las bodegas siguen introduciendo uva, a razón de unos 200.000 kilos diarios, desde el lunes

Algunas ya han finalizado las operaciones

La vendimia en Bodegas Laureatus, en San Martiño de Meis, ya ha finalizado.

La vendimia en Bodegas Laureatus, en San Martiño de Meis, ya ha finalizado. / Noé Parga

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Val do Salnés

Como era de esperar, las lluvias registradas desde el fin de semana, por momentos ciertamente copiosas, están obstaculizando y ralentizando las labores de vendimia, aunque sin llegar a detenerla.

Las bodegas siguen introduciendo uva, a razón de unos 200.000 kilos diarios, desde el lunes, de ahí que algunas la hayan cerrado ya, tal y como confirmaban ayer desde Bodegas Laureatus, en San Martiño de Meis.

Es por ello que a estas alturas puede decirse que, desde que comenzaron las operaciones, entre los días 13 y 14, ya se pusieron a buen recaudo en el seno de la Denominación de Origen Rías Baixas alrededor de 5 millones de kilogramos.

Por el momento, la subzona productora Val do Salnés se acerca 2,5 millones de kilogramos, mientras que Condado do Tea roza los 2 millones y O Rosal, las 500 toneladas.

En la primera de ellas destaca la recogida de 2,4 millones de kilos de uva albariña, que en la segunda supone ya 1,8 millones y en la tercera, alrededor de 362 toneladas.

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Estas cifras se dispararán a partir del viernes, cuando se incorporarán a la campaña numerosas bodegas y no pocos viticultores de las diferentes subzonas. Se espera que el fin de semana resulte especialmente intenso y la recolección vaya a más en las dos siguientes, hasta completar unos 50 millones de kilogramos.

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