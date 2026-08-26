A Illa se libra de la pasarela de O Bao tras un lustro de problemas

Costas del Estado está retirando la maltrecha pasarela de la playa de O Bao después de más de un lustro dándole vueltas al futuro de esta infraestructura que en los últimos tiempos presentaba un estado lamentable, pero que en su día, cuando se instaló, hace veinte años, fue una novedad por el empleo de la madera en un paseo litoral. Aunque el acceso al arenal está garantizado, se van a habilitar seis bajadas de un material aún por determinar y se procederá a la recuperación ambiental del espacio, devolviéndolo a su estado natural.

Los trabajos empezaron el lunes y han dejado al descubierto una gran acumulación de desechos de plástico bajo la estructura que será retirada. Según el alcalde, Luis Arosa, la previsión es que estén finalizados en su totalidad entre esta semana y la próxima y el servicio provincial de Pontevedra también se encargará de crear las nuevas bajadas a la playa, aunque «el acceso queda garantizado a través del sendero de jabre habilitado junto a la antigua pasarela, una alternativa que lleva tiempo en funcionamiento y que permite seguir disfrutando del arenal con total normalidad», declaró.

El regidor añadió que están «muy contentos» y «agradecidos» de que el organismo estatal atendiera la petición municipal de retirar la infraestructura «con agilidad», pues «llevábamos tiempo insistiendo en que ya no ofrecía las garantías de seguridad que los vecinos y visitantes merecen». Asimismo, agradeció al Gobierno central la «sensibilidad» mostrada con las necesidades del municipio.

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Cuando se instaló, en 2007, la pasarela de O Bao fue novedosa porque, aunque hoy es algo muy extendido, la madera no era un material habitual en los paseos litorales. Sin embargo, tras cumplir la década empezó a dar síntomas de haber agotado su vida útil, entrando en serio declive. De hecho, al tratarse de una de sus playas más populares y de Bandera Azul, el Concello elaboró un proyecto de renovación valorado en más de 90.000 euros. Llegó a haber empresas interesadas, pero acabaron desistiendo ante el incremento del coste de los materiales. Esto sucedía a finales de 2023 y en los años siguientes, el Ayuntamiento fue haciendo reparaciones puntuales con medios propios, prestándole algo más de atención por temas de seguridad, y aunque se puso sobre la mesa la sustitución, finalmente pidió su eliminación.