La Guardia Civil denuncia a 164 conductores en la Fiesta del Agua, 106 por alcohol y/o drogas

Los controles realizados por la Guardia Civil durante la pasada Fiesta del Agua se saldaron con 164 conductores denunciados por diferentes infracciones, entre ellos 106 por conducir superando las tasas de alcoholemia permitidas o con presencia de drogas en el organismo. Tres incluso figuran como investigados por la vía penal, en calidad de presuntos autores de delitos contra la seguridad vial.

El operativo del Subsector de Tráfico de Pontevedra llevado a cabo en Vilagarcía el día 16, coincidiendo con una de las jornadas de mayor afluencia de público a la localidad arousana, incluyó controles de alcohol y drogas tanto estáticos como dinámicos, además de inspecciones de transportes y puntos de regulación del tráfico en los momentos de mayor intensidad circulatoria.

Como se explicó en su momento, los controles se llevaron a cabo tanto en vías principales como en carreteras secundarias, prestando especial atención a trazados utilizados por conductores que intentaban eludir la vigilancia del instituto armado.

Un agente parando vehículos durante la Festa da Auga. / Noe Parga

El mismo en el que hacen hincapié en que la elevada cifra de infracciones detectadas pone de manifiesto la importancia de reforzar la vigilancia durante acontecimientos que concentran a miles de personas y generan un notable incremento de los desplazamientos por carretera, tal y como sucedió con motivo de la Festa do Albariño y sucederá en O Grove durante la Festa do Marisco.

En el Subsector de Tráfico de Pontevedra aprovechan la divulgación de este balance del dispositivo para insistir en la necesidad de extremar las precauciones al volante, especialmente durante celebraciones con una gran concentración de público, recordando que el alcohol tiene efectos directos sobre las capacidades necesarias para conducir y puede «disminuir los reflejos, alterar la percepción de la velocidad y las distancias, reducir el campo visual y aumentar notablemente el tiempo de reacción» ante cualquier imprevisto.

La masiva afluencia de visitantes y el abuso del alcohol hacen que se produzcan numerosos incidentes. / M. Méndez

A estas consecuencias se suman los efectos derivados del consumo de drogas y otras sustancias tóxicas, que pueden reducir la capacidad sensorial, los reflejos y la atención del conductor, además de alterar su percepción de la realidad.

Desde Tráfico advierten de que estas circunstancias pueden desembocar en una «conducción inapropiada» y generar un riesgo tanto para quien se pone al volante como para el resto de usuarios de la vía.

La Guardia Civil de Pontevedra recuerda así que la combinación de alcohol, drogas y conducción incrementa de forma exponencial la posibilidad de sufrir un siniestro vial y reclama una actitud responsable durante este tipo de acontecimientos.