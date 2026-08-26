La gripe A dispara las urgencias atendidas en el PAC y el Hospital do Salnés

El servicio de Urgencias del Hospital do Salnés atiende estos días un pico de atenciones motivadas, en gran medida, por un elevado número de casos de gripe A que se están produciendo en el área.

Tanto es así que el servicio realizó entre el 1 y el 25 de este mes de agosto 4.012 asistencias, un centenar más que en el mismo periodo de 2025, cuando habían sido 3.906, y una cifra igualmente muy superior a la de los 25 primeros días de agosto de 2024, cuando pasaron por Urgencias de O Salnés 3.800 personas.

Desde hace unas semanas, los médicos de Vilagarcía están viendo un número elevado de casos de gripe A, así como de otras infecciones respiratorias de menor gravedad y de gastroenteritis.

Numerosos casos están terminando en Urgencias del Hospital do Salnés, lo que ocasionó momentos de mucho trabajo en la tercera planta del centro por los ingresos de infecciosos.

Fuentes sanitarias señalan que en lo que va de verano también se ha producido una cifra significativa de caídas con fracturas y de colecistitis, una inflamación de la vesícula biliar asociada a menudo a los hábitos alimentarios típicos del verano.

Pero también está teniendo mucho trabajo el personal del Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque, aunque en este caso las cifras son similares a las de 2025. El año pasado, entre el 1 y el 25 de agosto, se realizaron 3.541 asistencias, frente a las 3.525 (16 menos) del mismo periodo de este año. Sin embargo, sí se ha incrementado ligeramente el número de pacientes que tienen que ser derivados de San Roque a Urgencias del Hospital.

En agosto de 2025, el 4,15 por ciento de los pacientes atendidos en primera instancia en el ambulatorio tuvieron que subir posteriormente al centro sanitario de Rubiáns. Este mes, el porcentaje ha subido ligeramente al 4,20 por ciento. Durante los últimos días, hay jornadas de tarde en las que se observa a numerosas personas esperando a las puertas del PAC, lo que apunta a la gran cantidad de patologías y accidentes que está viendo el personal sanitario.

Ya julio había sido un mes complicado tanto en San Roque como en el Hospital. En el primer caso, el personal del PAC atendió a 3.933 personas, un centenar más que en 2025 (entonces habían sido 3.810). También subió de forma considerable el número de derivaciones a Urgencias hospitalarias: del 3,96 por ciento de julio de 2025 al 4,35 del mismo mes de 2026.

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Finalmente, en el Hospital, Urgencias realizó el mes pasado 4.522 asistencias, frente a las 4.520 de 2025 y las 4.349 de 2024.