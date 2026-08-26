El espíritu de Lorca regresa a Vilagarcía

La gira teatral de La Barraca por España supuso uno de los principales hitos culturales de la Segunda República Española. La compañía codirigida por el poeta granadino Federico García Lorca pretendía llevar el teatro del Siglo de Oro a pueblos y ciudades pequeños, alejados entonces de los grandes circuitos culturales. La Barraca hizo media docena de paradas en Galicia, y una de ellas fue en Vilagarcía.

Tras cosechar notables éxitos en ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo o Pontevedra, la caravana de camiones cargada de jóvenes entusiastas vestidos con sus icónicos monos azules hizo su entrada en la ría de Arousa. La estancia de la compañía en Vilagarcía se concretó exactamente el 29 de agosto de 1932, y ese es el hito que anoche conmemoraron la Mesa das Verbas y el Ayuntamiento con un espectáculo poético y musical en la Praza da Peixería. Ahí fue, precisamente, donde actuó La Barraca aquella noche de finales de verano de hace 94 años.

Público asistente al evento. / Iñaki Abella

Según las crónicas de la época, la velada generó una expectación masiva entre los vecinos y la función se prolongó hasta altas horas de la madrugada. El paso de Lorca por la localidad arousana dejó constancia de testimonios y anécdotas, como el gesto de la joven poeta local Xaquina Trillo, quien acudió a la cita cultural para entregarle un ramo de flores al escritor andaluz como muestra de admiración. Lorca, fiel a su filosofía y al igual que en el resto de la gira, declinó las invitaciones a banquetes privados o lujos por parte de las autoridades locales, prefiriendo mantener la convivencia y el rancho comunal junto a sus estudiantes y actores, con los que al día siguiente puso rumbo a Ribadeo.

Desde la Mesa das Verbas consideran que esa breve estancia de La Barraca y Lorca en Vilagarcía merece un recuerdo perenne, por lo que han planteado al Ayuntamiento realizar un homenaje más adelante. El alcalde, Alberto Varela, se ha mostrado dispuesto a recoger el guante lanzado por la asociación cultural.

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El acto de recuerdo organizado este miércoles por la Mesa das Verbas aunó poesía y música. Esta última corrió a cargo de la Banda Municipal, que interpretó un repertorio de música popular. Asimismo, hubo un recitado de poesías, extraídas de los «Seis poemas gallegos», libro escrito en este idioma por el propio Lorca, y una pequeña función teatral. Asimismo, una nieta de Xaquina Trillo recreó la histórica entrega del ramo de flores.