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Un detenido «con las manos en la masa» durante un trapicheo de drogas en el centro de Vilagarcía

Se encontraban realizando un intercambio de tres papelinas de cocaína

Un coche patrulla de la Policía Local de Vilagarcía.

Un coche patrulla de la Policía Local de Vilagarcía. / Noé Parga

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa sorprendió esta mañana con «las manos en la masa», o mejor dicho, en la droga, a dos conocidos consumidores de la localidad, con diferentes antecedentes penales.

Estaban en pleno trapicheo en el centro de la ciudad, concretamente en la avenida del Doctor Tourón, cuando aparecieron en el lugar los agentes municipales.

Al parecer, se encontraban realizando un intercambio de tres papelinas de sustancia estupefaciente, que según los primeros indicios resultó ser cocaína.

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Fruto de esta intervención, la Policía Local de Vilagarcía procedió a la detención de uno de ellos, al que se imputa un presunto delito de tráfico de drogas.

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