Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Ambition»Cupo sardinaActemsa pide concursoModa vintageReinventando el gallineroPerro cuida mayoresJavi Rueda a la Premier
instagramlinkedin

Oficinas de información

Catoira incorpora una técnica eventual para reforzar la atención turística

Posibilita ampliar horarios y atender visitas guiadas (previa cita) sin quedar desatendido el servicio

La dos profesionales del servicio de atención turística de Catoira.

La dos profesionales del servicio de atención turística de Catoira.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Catoira

El Concello de Catoira ha incorporado a una nueva informadora de la Red Rías Baixas, duplicando la atención al visitante que se ofrece en el CACTO y en la nueva oficina instalada en el espacio de As Torres. El Ayuntamiento de Catoira asumirá el 25% del salario bruto, mientras que la mayor parte del costo estará cubierta por la ayuda concedida.

Permanecerá durante cuatro meses con una jornada de 30 horas semanales y trabajará en coordinación con la técnica que ya prestaba servicio. Esta colaboración permite que las dos profesionales puedan cubrir simultáneamente diferentes necesidades, ampliando los horarios de atención y haciendo posible organizar actividades y visitas guiadas (previa cita) sin quedar sin atención para el resto del público. De hecho, el CACTO estará abierto todas las mañanas, de lunes a domingo, y «numerosas tardes», destaca el alcalde, Xoán Castaño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents