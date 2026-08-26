Oficinas de información
Catoira incorpora una técnica eventual para reforzar la atención turística
Posibilita ampliar horarios y atender visitas guiadas (previa cita) sin quedar desatendido el servicio
El Concello de Catoira ha incorporado a una nueva informadora de la Red Rías Baixas, duplicando la atención al visitante que se ofrece en el CACTO y en la nueva oficina instalada en el espacio de As Torres. El Ayuntamiento de Catoira asumirá el 25% del salario bruto, mientras que la mayor parte del costo estará cubierta por la ayuda concedida.
Permanecerá durante cuatro meses con una jornada de 30 horas semanales y trabajará en coordinación con la técnica que ya prestaba servicio. Esta colaboración permite que las dos profesionales puedan cubrir simultáneamente diferentes necesidades, ampliando los horarios de atención y haciendo posible organizar actividades y visitas guiadas (previa cita) sin quedar sin atención para el resto del público. De hecho, el CACTO estará abierto todas las mañanas, de lunes a domingo, y «numerosas tardes», destaca el alcalde, Xoán Castaño.
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