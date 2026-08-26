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Casino La Toja despide el verano con una fiesta blanca al ritmo de Los Coleguitas de Venezuela

La sala vuelve a reforzar la propuesta de ocio nocturno del Concello de O Grove

Así se vivió la fiesta del 48 aniversario de Casino La Toja.

Así se vivió la fiesta del 48 aniversario de Casino La Toja. / M. Méndez

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

El Casino La Toja despide mañana el verano con una fiesta blanca que combinará música, ritmos latinos y ambiente festivo. La celebración comenzará a las 22.00 horas y tendrá como principal atractivo la actuación de Los Coleguitas de Venezuela, prevista para las 23.00 horas.

La formación venezolana llevará hasta el Casino una propuesta musical pensada para bailar y disfrutar durante toda la noche, con un repertorio en el que tendrán protagonismo ritmos como el merengue, la cumbia, la bachata y el mambo.

Los Coleguitas de Venezuela combinarán durante su actuación temas propios de carácter festivo con versiones de conocidos éxitos del pop y el reguetón, adaptados a sus particulares sonoridades tropicales. La propuesta busca convertir la noche en una celebración especial para poner el punto final al verano.

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Con esta fiesta blanca, el Casino La Toja vuelve a sumarse a las propuestas de ocio del verano en A Toxa y O Grove, ofreciendo una noche de música latina y baile como despedida de la temporada estival.

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