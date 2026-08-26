Casino La Toja despide el verano con una fiesta blanca al ritmo de Los Coleguitas de Venezuela

El Casino La Toja despide mañana el verano con una fiesta blanca que combinará música, ritmos latinos y ambiente festivo. La celebración comenzará a las 22.00 horas y tendrá como principal atractivo la actuación de Los Coleguitas de Venezuela, prevista para las 23.00 horas.

La formación venezolana llevará hasta el Casino una propuesta musical pensada para bailar y disfrutar durante toda la noche, con un repertorio en el que tendrán protagonismo ritmos como el merengue, la cumbia, la bachata y el mambo.

Los Coleguitas de Venezuela combinarán durante su actuación temas propios de carácter festivo con versiones de conocidos éxitos del pop y el reguetón, adaptados a sus particulares sonoridades tropicales. La propuesta busca convertir la noche en una celebración especial para poner el punto final al verano.

Con esta fiesta blanca, el Casino La Toja vuelve a sumarse a las propuestas de ocio del verano en A Toxa y O Grove, ofreciendo una noche de música latina y baile como despedida de la temporada estival.