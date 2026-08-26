Cambados reformará la plaza de abastos sin cerrarla y pedirá más de un millón de euros en ayudas

El Concello de Cambados solicitará ayudas por valor de algo más de un millón de euros para reformar la plaza de abastos. Prevé ejecutarla por fases, sin necesidad de suspender la actividad, y espera poder empezar en 2027. De hecho, ya está preparando la licitación de la redacción del proyecto y, mientras no llega, realizará nuevas reparaciones en el maltrecho mercado.

El concejal de Comercio, Tino Cordal, explica que acaban de aprobar 6.000 euros en obras menores para paliar los problemas de filtraciones y humedades provocados por la problemática cubierta.

Según reconoce, «es una de las grandes preocupaciones» del estado actual de las instalaciones, así que se sustituirá con la remodelación.

Aún así, cree que será posible no tener que cerrar la plaza: «Queremos evitar que deje de funcionar, así que la idea es obrar por partes, interrumpiendo lo mínimo posible y, en todo caso, si es necesario, hacer cierres puntuales aprovechando por ejemplo los fines de semana y uniéndolo con el lunes, que es cuando hay menos actividad», detalla. El resto de la estructura, en lo que se refiere al cascarón, se va a mantener, pues no le encuentran problemas.

Así las cosas, no cambiará el aspecto actual, el cual adquirió en la reforma de 1982, cuando también se creó la segunda planta y se habilitaron los soportales laterales abiertos y que en 1998 se cerraron para convertirlos en las tiendas que se conocen hoy.

A este respecto, Cordal explica que no se eliminarán ni unos ni otros: «Queremos que la parte de arriba vuelva a contar con puestos abiertos y también sacar a concesión los locales vacíos externos».

Todo lo preciso está contemplado en el diagnóstico encargado y que está a punto de finalizar, aportando lo que precisa el mercado, desde la mejor disposición y diseño de los puestos de venta hasta la rotulación y las condiciones de trabajo.

El edil recordó que esta empresa trabajará en colaboración con la firma que redacte el proyecto de rehabilitación. Para contratar esto, que licitarán en breve, han utilizado el +Provincia y ambos documentos deben estar finalizados en diciembre para poder optar a financiación autonómica para las obras.

Esto será en el marco de conseguir el sello de Mercado Excelente, que es la vía abierta por la Xunta para conceder subvenciones de calado a este tipo de iniciativas y, de hecho, el Ayuntamiento ya lo intentó este año, pero el mercado no cumplía el mínimo.

El alcalde, Samuel Lago, y el edil indican que, para las obras, pedirán 200.000 euros por esta vía y por el Plan Extraordinario de Infraestruturas de la Diputación, intentando conseguir el máximo financiable del total, que podría traducirse en unos 900.000 euros, más una parte que saldría de las arcas locales.

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Lo que no habrá es financiación del Estado. Desde que se comprometió, hace una década, el convenio se mantuvo ante todos los obstáculos, sobre todo por el Plan Especial de Ordenación Portuaria. Según el regidor, la segunda prórroga venció hace un par de años y no hay posibilidad de otra, aunque «si fuera necesario, volveríamos a llamar a la puerta del Ministerio», garantizó.