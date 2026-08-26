La Asociación Española Contra el Cáncer saca a subasta una finca de 1.390 metros cuadrados en O Grove por 770 euros

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha puesto a subasta una parcela rústica de 1.390 metros cuadrados en O Grove, situada en el paraje de Pedregal, con un precio de salida de 770 euros. La finca, de carácter forestal, está ocupada por una masa de pinos maderables y cuenta con acceso directo a un camino público.

La operación se realiza a través del portal especializado Escrapalia y forma parte de una iniciativa de la AECC para sacar al mercado diferentes terrenos rústicos procedentes de su patrimonio. En total, la entidad ha puesto a subasta 12 lotes que suman 109.150 metros cuadrados de terrenos agrarios, forestales y de pastos repartidos por diez localidades españolas.

En el caso de O Grove, la parcela cuenta con una tasación oficial de 2.566 euros, por lo que el precio inicial establecido para la puja supone una diferencia considerable respecto a ese valor. La finca aparece identificada como una parcela rústica destinada principalmente a aprovechamiento forestal.

El terreno se encuentra cubierto por una masa arbolada de pinos, acompañada de vegetación arbustiva baja característica del entorno. Uno de sus elementos destacados es precisamente su acceso directo a un camino público, una circunstancia que facilita el acceso a la propiedad.

Puja abierta hasta el 9 de septiembre

La subasta permanecerá abierta hasta el próximo 9 de septiembre y podrán participar particulares, empresas e inversores después de registrarse gratuitamente en Escrapalia.

Para poder realizar una puja será necesario depositar una garantía de 500 euros por cada lote. Esta cantidad será devuelta íntegramente a quienes finalmente no resulten adjudicatarios.

El grupo hotelero Hotusa organizó este viernes la gala solidaria anueal a favor de la delegación pontevedresa de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). / Manuel Méndez

La parcela de O Grove comparte protagonismo en la provincia de Pontevedra con otras dos fincas situadas en Moaña, de 494 y 282 metros cuadrados, respectivamente. Sus precios de salida son de 277 y 294 euros.

En conjunto, los tres terrenos pontevedreses suman 2.166 metros cuadrados y salen a subasta por un precio inicial conjunto de 1.341 euros.

La finca de O Grove forma parte de una operación de mayor alcance impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer. Son 12 lotes de terrenos rústicos, con una superficie total de 109.150 metros cuadrados, distribuidos en diez localidades de ocho provincias.

Además de O Grove y Moaña, el listado incluye propiedades en Capdepera, en Mallorca; Castellón de la Plana y Vilafamés, en Castellón; Lantadilla, en Palencia; Torrijo del Campo y Fuentes Claras, en Teruel; Valle de Hecho, en Huesca, y Fuente de Cantos, en Badajoz.

El precio de salida conjunto de todas las propiedades asciende a 18.300 euros, con lotes que parten desde apenas 194 euros y otros que alcanzan los 5.378 euros. En algunos casos, los precios iniciales suponen descuentos superiores al 70% respecto al valor de tasación oficial.

Un patrimonio procedente de legados

La AECC explica que estas propiedades forman parte de un patrimonio recibido mediante legados de personas que decidieron contribuir de esta forma a la misión de la organización y a sus programas de investigación, prevención y acompañamiento a pacientes y familias.

La responsable de Real Estate en Escrapalia Inmuebles, Marta Casado, destaca que «las subastas permiten optimizar el patrimonio de la Asociación Española Contra el Cáncer, y destinar recursos directos a sus programas sociales y científicos».

La responsable añade que esta fórmula permite además «dar una segunda vida a tierras que pueden seguir generando valor económico y ecológico en manos de nuevos propietarios».

En el caso de la parcela de O Grove, su carácter forestal y la presencia de pinar maderable sitúan el terreno entre los activos que pueden resultar de interés para compradores locales, inversores rurales o iniciativas relacionadas con la gestión forestal y la conservación del territorio.

La AECC señala asimismo que este tipo de propiedades puede atraer a agricultores y ganaderos interesados en ampliar sus explotaciones, inversores en activos rurales y promotores de proyectos agroecológicos, forestales o de conservación.