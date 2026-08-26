La anguila demuestra su versatilidad en el cierre del Agosto Gastronómico de Valga

La anguila puso el broche final al Agosto Gastronómico 2026 de Valga con una demostración culinaria que llevó este producto tradicional a terrenos poco habituales, incluidos los postres. El cocinero Álex Iglesias fue el encargado de protagonizar el showcooking «Universo Anguila», una auténtica masterclass en torno a las posibilidades gastronómicas de este pescado.

Durante la sesión, celebrada en la Casa de la Caña, el chef mostró cómo la anguila puede combinarse tanto con productos tradicionales de la gastronomía gallega como con ingredientes más innovadores. Su sabor intenso y su característica textura permiten múltiples preparaciones, desde las más clásicas hasta propuestas creativas.

Iglesias quiso poner en valor, precisamente, esa versatilidad mediante diferentes elaboraciones en las que la anguila se acompañó de productos gallegos con sello de calidad, como el Pan de Cea, la patata y los grelos de Galicia o la Tarta de Santiago.

La demostración permitió también conocer algunos de los secretos necesarios para trabajar correctamente con la anguila. El cocinero comenzó explicando el proceso de limpieza, para lo que escaldó previamente el pescado en agua hirviendo y lo frotó para eliminar el limo de la piel.

Participantes en la ruta de tapas de anguila que se lleva a cabo en el Concello de Valga. / FdV

A continuación, compartió diferentes técnicas de preparación y cocinado, entre ellas el ahumado. Para demostrar que esta técnica también puede realizarse de una manera sencilla, llegó a improvisar en la propia Casa de la Caña un pequeño ahumador doméstico utilizando una olla y un colador metálico.

En este particular sistema incorporó laurel y otras hierbas aromáticas para conseguir que el humo impregnase la anguila y le aportase un aroma y un sabor diferentes.

Una tosta y arroz meloso

El menú diseñado por Álex Iglesias comenzó con una tosta de Pan de Cea con anguila y guacamole de aguacate y mandarina, una combinación destinada a generar un contraste entre los sabores intensos del pescado y los matices frescos y cítricos de los acompañamientos.

La demostración del destilado tradicional de aguardiente en la fiesta de la anguila y la caña de Valga. / Concello de Valga

La segunda propuesta fue una anguila ahumada sobre crema de patata de Galicia, terminada con un aceite de cebollino como aliño. La elaboración permitió apreciar el resultado de la técnica de ahumado explicada previamente durante la demostración.

Como última propuesta salada, el chef preparó un arroz meloso con anguila y grelos, incorporando al plato una de las verduras más representativas de la cocina gallega.

Pero la sorpresa llegó con el postre. Álex Iglesias volvió a apostar por la creatividad para demostrar que la anguila también puede tener cabida en las elaboraciones dulces. El menú terminó con una Tarta de Santiago acompañada de manzana y anguila caramelizadas, una combinación poco convencional que puso de manifiesto hasta dónde puede llegar la versatilidad culinaria de este producto.

Así se vivió el día grande de la XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, en Valga. / Concello de Valga

Aunque el Agosto Gastronómico llegó a su final con este showcooking, Valga todavía ofrecerá una nueva oportunidad para disfrutar de la anguila durante el próximo sábado. El Parque Dios Mosquera acogerá nuevamente una jornada gastronómica en la que podrán degustarse tapas elaboradas con este producto, además de otras muchas actividades incluidas en el día grande de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

De este modo, la anguila vuelve a situarse como uno de los grandes referentes de la gastronomía de Valga, combinando tradición y creatividad y demostrando que sus posibilidades culinarias van mucho más allá de las preparaciones tradicionales.