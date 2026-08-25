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Xosé Touriñán regresa a Vilagarcía con su nuevo espectáculo

La función de «Moi animal» en la capital arousana es el 12 de diciembre

Xosé Touriñán, en la promoción de «Moi animal».

Xosé Touriñán, en la promoción de «Moi animal». / FdV

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Anxo Martínez

Vilagarcía

El actor Xosé Touriñán ha vuelto a elegir Vilagarcía para ser una de las primeras ciudades gallegas en las que representará su nuevo espectáculo, «Moi animal». Se trata de un monólogo en el que, a partir de escenas cotidianas y utilizando el humor, analizará la relación del hombre con los animales poniendo de relieve las contradicciones de la especie humana.

Este nuevo proyecto personal del cómico gallego se estrenará el 16 de octubre y llegará al Auditorio municipal vilagarciano el 12 de diciembre con una función a las 21.00 horas. Las entradas ya están disponibles en ataquilla.com a 18, 20 y 22 euros (más gastos de gestión).

Con texto original del propio Touriñán y José Prieto, este nuevo proyecto en solitario del monologuista de Culleredo llega después del éxito que alcanzó en los últimos años con las diferentes giras por Galicia de «Aquí tou!».

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En «Moi animal», Touriñán pone el foco en la particular relación que el ser humano mantiene con el resto de las especies: «Queremos a los animales, los comemos, los humanizamos, los protegemos, les ponemos ropa y los convertimos en parte de nuestras familias».

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