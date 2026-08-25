Hasta el 9 de septiembre
Vuelve la recogida solidaria de material escolar de Alcampo Vilagarcía y Amigos de Galicia
El año pasado la iniciativa permitió repartir 1.249 mochilas entre familias vulnerables
La Fundación Amigos de Galicia y Alcampo Vilagarcía se han unido en una nueva edición de la campaña «Nas súas mochilas, o seu futuro», mediante la cual se recogerá material escolar para su entrega a menores de familias en situación de vulnerabilidad.
La entrega se podrá hacer hasta el 9 de septiembre y el año pasado posibilitó la entrega de 1.249 mochilas con material a personas atendidas por la entidad. Desde la misma destacaron la importancia de donar material nuevo para un inicio de curso en igualdad de condiciones.
«No es necesario hacer una gran aportación, la suma de pequeñas es lo que nos permite llegar a más menores», expuso la trabajadora social Martiña Soliño, quien presentó esta nueva edición junto a Ignacio Rodríguez, director de Alcampo Vilagarcía, que animó a participar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Turistas fieles: hasta ochenta años veraneando en el mismo lugar de Galicia
- Un peregrino valenciano busca a la pareja de Vilanova que le robó el corazón
- Enfado vecinal en O Grove y A Toxa por la «irresponsabilidad» de algunos autocaravanistas
- San Roque se despide con 8.000 fuegos artificiales tras disfrutar de Chenoa
- Nuevo decomiso de pulpo y nécora ilegal en las Rías Baixas
- Concello de Vilagarcía y Xunta coordinarán medidas para el mercadillo y la plaza ante la obra del río de O Con
- Combate Naval de Vilagarcía: así deberían ser todas las batallas
- Una lancha, 1.300 aparejos y 372 kilos de pescado y marisco interceptados a los piratas de las rías