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Hasta el 9 de septiembre

Vuelve la recogida solidaria de material escolar de Alcampo Vilagarcía y Amigos de Galicia

El año pasado la iniciativa permitió repartir 1.249 mochilas entre familias vulnerables

El director del establecimiento de Vilagarcía y la trabajadora social.

El director del establecimiento de Vilagarcía y la trabajadora social.

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Lucía Romero

Vilagarcía

La Fundación Amigos de Galicia y Alcampo Vilagarcía se han unido en una nueva edición de la campaña «Nas súas mochilas, o seu futuro», mediante la cual se recogerá material escolar para su entrega a menores de familias en situación de vulnerabilidad.

La entrega se podrá hacer hasta el 9 de septiembre y el año pasado posibilitó la entrega de 1.249 mochilas con material a personas atendidas por la entidad. Desde la misma destacaron la importancia de donar material nuevo para un inicio de curso en igualdad de condiciones.

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«No es necesario hacer una gran aportación, la suma de pequeñas es lo que nos permite llegar a más menores», expuso la trabajadora social Martiña Soliño, quien presentó esta nueva edición junto a Ignacio Rodríguez, director de Alcampo Vilagarcía, que animó a participar.

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