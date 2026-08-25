Marta Villaverde, volcada contra el furtivismo, escenifica en O Grove su apoyo al sector

A la espera de introducir las prometidas mejoras en Porto Meloxo, y dando continuidad a trabajos similares en puertos gallegos como Vilanova de Arousa, Lorbé (Oleiros), Muxía, Muros, A Barquiña (Outes), Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril y Baiona, la Consellería do Mar destina 100.000 euros en la reforma de los pantalanes en los que opera la flota pesquera y acuícola del muelle de O Corgo.

La titular del departamento, Marta Villaverde, quiso acudir personalmente a la localidad para, en compañía del alcalde de O Grove, José Cacabelos Rico, dar a conocer los detalles de esta actuación, centrada en renovar el pavimento de madera en una superficie de más de 1.100 metros cuadrados correspondiente a dos pantalanes reservados a embarcaciones pesqueras y uno destinado a naves auxiliares de acuicultura.

Una visita que no estuvo exenta de simbolismo, ya que puede interpretarse como una forma de escenificar su apoyo a la cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño, que además de ser una de las más importantes de Galicia, con socios de O Grove, Cambados, Meaño, Ribadumia, Poio y Sanxenxo, es también una de las más castigadas por las mafias del furtivismo.

Manuel Méndez

De ahí que en las últimas semanas se llevaran a cabo importantes acciones de vigilancia en los bancos marisqueros de este pósito, especialmente entre A Toxa y el litoral cambadés de Castrelo, donde se sigue la pista desde hace meses a grupos organizados de furtivos.

En este sentido, procede recordar que se ha decomisado a estos ilegales alrededor de una tonelada de bivalvos, además de una planeadora y numerosos útiles empleados también por los piratas de las rías sorprendidos mientras actuaban encapuchados, y que si bien se dieron a la fuga, están identificados.

Todo ello gracias a la colaboración de los servicios de vigilancia de la cofradía, pero, sobre todo, a la plena implicación de un departamento tan importante para la Consellería do Mar, y la propia Marta Villaverde, como Gardacostas de Galicia.

Un miembro de Gardacostas procede a devolver al mar un pulpo extraído de una nasa ilegal. / M. Méndez

Un servicio que conoce bien por dentro, dado que trabajó en el mismo desempeñando labores de inspección pesquera desde finales de 2012 hasta abril de 2014, y con el que se muestra especialmente volcada en los últimos tiempos, tanto en sus visitas y actos institucionales como a través de las redes sociales.

Las mismas en las que no se cansa de condenar el furtivismo ni de incidir en que «Gardacostas tiene tres funciones fundamentales», como son las de prevenir y actuar en caso de contaminación marina, intervenir en misiones de salvamento y, por supuesto, luchar contra el furtivismo en Galicia.

Así las cosas, su visita a una zona delicada como O Grove aprovechando la presentación de las actuaciones previstas por su departamento en los pantalanes, se antoja también una muestra de apoyo al sector marisquero frente a los furtivos que esquilman sus bancos, actualmente en fase de regeneración.

Respecto a la obra propiamente dicha, Villaverde recordó que la reforma de pantalanes obedece a un proyecto global en el que se invierten 640.000 euros a través del ente público Portos de Galicia para «reforzar la resistencia de las instalaciones flotantes ante condiciones adversas».

Una mejora que supone desmontar el viejo pavimento de madera de las pasarelas, pantalanes y fingers, para instalar en su lugar «un nuevo pavimento tecnológico de mayor durabilidad y resistencia ante condiciones meteorológicas adversas».

El cambio, por cierto, se hará sin necesidad de interrumpir el acceso de pescadores, mariscadores y bateeiros a sus embarcaciones, aunque será necesario extremar las precauciones y, quizás, introducir ciertas limitaciones.

De lo que se trata, en definitiva, es de «mejorar la seguridad del tránsito en las instalaciones y minimizar los riesgos de resbalón o accidente».