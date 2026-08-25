El PP carga contra Ravella por la falta de brigada antiincendios este verano

El PP de Vilagarcía llevará al pleno de mañana una moción para «evitar que Vilagarcía vuelva a quedarse sin brigada contra incendios por la mala gestión de Alberto Varela». Y es que asegura que la carencia del servicio en este verano ha sucedido por una «mala planificación».

Cabe recordar que el Ayuntamiento tuvo que convocar a finales de julio un nuevo proceso para seleccionar al personal tras quedar desierto el primero. La portavoz de los populares, Ana Granja, le reprocha que anunciara el procedimiento el 21 de julio, «con solo tres días de antelación para la realización de las pruebas».

Es más, considera que esto «es reconocer que nadie va a poder prepararlo adecuadamente» y que «muchos vecinos se quedaron fuera porque no pudieron prepararse ni reorganizar su verano».

En su moción pedirán que, de cara al próximo año, «se haga una planificación adecuada» para convocar la selección y que se «intensifiquen los trabajos de prevención en el término municipal».

Y es que «Vilagarcía no puede quedarse sin brigada por la falta de gestión del gobierno de Varela. En la lucha contra incendios no se pueden cometer estos errores. Además de que en julio ya debería estar operativa», sentenció la líder de la oposición. «Un error de bulto» que «ya anticipábamos en mayo», prosiguió.

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Granja recordó que estas contrataciones se realizan en virtud de un convenio con la Xunta para realizar tareas de prevención y defensa durante 2025 y 2026, «dotando al Concello de fondos para contratar».