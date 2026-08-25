La perforación del río de O Con alterará el tráfico y el mercado en septiembre

Los cambios previstos en el mercado ambulante y el entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía que serán necesarios con motivo de las obras de saneamiento que se van a ejecutar en la parte final del río de O Con entrarán en vigor el 2 de septiembre. Así lo comunicó el Ayuntamiento tras dos días de reuniones con la empresa Petrolam, que es la que acometerá los trabajos, y la Policía Local.

Esta situación obligará a reubicar a media docena de vendedores ambulantes cuyos puestos están situados actualmente en la parte final del río, llegando al puente de Valle Inclán, y que serán reubicados en la plazoleta existente en la parte posterior del mercado de la verdura. Precisamente, varios vendedores mostraban a última hora de la mañana de este martes su malestar con el Concello por la falta de información al respecto.

La Xunta de Galicia está ejecutando un proyecto millonario de saneamiento en Vilagarcía, y en las próximas semanas empezará con una de las partes más complejas del mismo, como es la perforación de una parte del lecho del río de O Con para instalar un colector que conectará la red de saneamiento con el tanque de tormentas construido en la parcela colindante.

Plazoleta en la que se reubicarán media docena de puestos. / M.Méndez

Esta actuación implicará restricciones de paso en el entorno de la plaza de abastos, de ahí que en cuanto Augas de Galicia comunicó al Concello su intención de empezar el grueso de los trabajos en septiembre, la administración local se reunió con Petrolam y la Policía Local para coordinar las medidas a adoptar.

La obra en el río obligará a ocupar el último tramo del paseo García de Caamaño, que es el que discurre entre el río y la plaza de la verdura, lo que llevará al Ayuntamiento a reordenar la circulación rodada para las labores de carga y descarga del mercado municipal, así como a trasladar a media docena de ambulantes que se ubican habitualmente en ese espacio.

Desde Ravella se explicó que las medidas se pondrán en marcha el miércoles 2 de septiembre. El plan de actuación se cerró este martes a mediodía en la segunda de las reuniones mantenidas entre Petrolam, los concejales de Promoción Económica y Seguridad Ciudadana, Álvaro Carou y Tania García, respectivamente, y los responsables de la Policía Local y del mercado municipal.

Parte de los vendedores se sienten molestos, al considerar que debieron ser consultados antes

La zona directamente afectada por la intervención será el tramo de García de Caamaño comprendido entre la intersección con Valle Inclán y, aproximadamente, la mitad de la nave de la verdura. Al cortarse el acceso rodado desde esta avenida, el tráfico para la carga y descarga deberá realizarse bordeando el edificio principal del mercado. Así, se accederá desde Alexandre Bóveda al lateral de la plaza (en la intersección de Arcebispo Lago) y se saldrá por el corredor entre las naves del pescado y de la verdura.

Este será el sentido único en el que podrán circular los concesionarios del mercado, indicó el Concello en un comunicado. Por su parte, los puestos ambulantes afectados por las obras se trasladarán al aparcamiento posterior de la plaza de la verdura, «a apenas unos metros de su ubicación habitual», señala la administración local.

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«Estos cambios se mantendrán mientras dure esta fase de los trabajos, previsiblemente un mes, según han manifestado los responsables de Petrolam», añade Ravella. Tras cerrar las medidas a adoptar y acordar la fecha de inicio de la obra, el Ayuntamiento dispondrá de unos días para informar a placeros y ambulantes, y para señalizar debidamente los cambios. Sobre esto, varios vendedores expresaron este martes su malestar con el Concello, al considerar que debieron ser consultados antes sobre las medidas a adoptar. Un autónomo lamentó también que, «a mí ya me han cambiado cuatro veces de sitio».