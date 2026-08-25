Limpian las pintadas de la iglesia de San Benito: «Espero que la justicia reclame el daño al autor»

Contra todo pronóstico, ya han limpiado las pintadas de la iglesia de San Benito de Cambados y aunque todavía es posible intuir algo del spray negro utilizado, el templo ha recuperado la normalidad en su fachada, retirando la lona colocada para disimularlas mientras no se actuaba.

El párroco de Santa Mariña, José Aldao, explica que el Arzobispado de Santiago y la Xunta decidieron tramitar los trabajos por la vía de urgencia. Así, la propiedad recurrió a una empresa especializada que ya tiene de mano y hace un par de semanas procedió a eliminar las frases pintadas entre mayo y junio.

Así las cosas, se acortaron las previsiones iniciales de meses de duración al tratarse de un bien declarado BIC. «Ha quedado demostrado que, cuando las diferentes administraciones quieren, las cosas se pueden hacer rápido», declara el sacerdote.

Ahora espera que «la justicia le reclame al autor el daño, el coste de los trabajos, porque a esta gente ya no le duelen valores como la honorabilidad, les duele el bolsillo». Cabe recordar que, a los pocos días del atentado, la Guardia Civil detuvo a un cambadés de 47 años y que se le investiga como el presunto autor de los dos episodios, que podrían ser constitutivos de un delito de daños en bienes de interés cultural.

Importante como la Catedral

Así las cosas, además de la infracción administrativa, que puede conllevar sanciones de hasta 150.000 euros en casos como este, se sigue la vía penal y el Código recoge desde penas de prisión hasta multas.

Sobre la celeridad, Aldao indica que la «Catedral de Santiago es importante, pero para toda esta zona, San Benito y Fefiñáns también lo es y nos daba un poco de vergüenza que llegasen peregrinos, que hubiera bodas en verano... Y_la gente sacándose fotos con las pintadas, así que desde la parroquia de Santa Mariña urgimos la solución».

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El Ayuntamiento de Cambados también ha seguido de cerca el asunto e incluso pagó esa lona de «camuflaje», además de condenar el ataque.