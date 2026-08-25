Educación modifica el número de aulas o profesores en 20 colegios arousanos

La Consellería de Educación modificará el próximo curso lectivo el número de aulas o de profesores en 20 centros educativos de Educación Infantil y Primaria en O Salnés. La orden por la que se aprueban estos cambios se publicó en el Diario Oficial de Galicia de este martes. El curso escolar arrancará en estos ciclos el 9 de septiembre, que cuadra en miércoles.

La medida afecta a colegios de Cambados, Catoira, O Grove, A Illa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía y Vilanova.

En Vilagarcía, son cinco los colegios donde habrá novedades con respecto al curso anterior. En A Lomba se quedan con 25 aulas o unidades, una menos que el curso pasado, aunque mantendrán los mismos profesores (40), de los cuales tres serán especialistas en Pedagogía Terapéutica, y uno en Audición y Lenguaje.

El Rosalía de Castro, de Carril, organizará la actividad lectiva con 25 docentes y 15 unidades; el de Vilaxoán tendrá 20 profesores y 12 aulas; en O Piñeiriño mantienen las 16 aulas que ya tenían en el curso 2023-24 (última modificación aprobada hasta la fecha), pero ganan un profesor, y contará con 26.

Finalmente, el Arealonga ofertará 19 unidades y 30 profesores, uno más que el curso anterior.

Los demás concellos

En Cambados, los centros afectados por la nueva distribución de recursos son el San Tomé, el Antonio Magariños y el de Corvillón. San Tomé dispondrá el curso próximo de 18 aulas y 29 profesores; el Magariños cuenta con 9 unidades y 15 docentes; y el de Corvillón tendrá 8 aulas y 13 profesores.

El Magariños es uno de los colegios que verá mermados sus recursos con respecto al curso anterior, pues entonces había contado con una unidad y dos profesores más.

En Catoira, la Xunta ha aprobado la modificación de los medios en el Progreso, que contará el curso próximo con 12 unidades y 19 profesores. En O Grove, se ven afectados tres colegios, aunque en este caso dos de ellos verán aumentados sus medios con respecto al curso 2023-24, que fue el último en el que se hizo una modificación.

El Valle Inclán contará con 11 unidades y 19 profesores, uno más de los que tenía hasta ahora; el Rosalía de Castro dispondrá de 13 aulas y 22 profesores, lo que supone una unidad y tres docentes más. Finalmente, el de As Bizocas tendrá cinco unidades y nueve profesores. El aumento de aulas se produce por el descenso del ratio de alumnos por clase (de 25 a 20), que la Xunta de Galicia ha empezado a aplicar en Educación Infantil.

En A Illa, el Torre-Illa contarán con 14 unidades y 23 profesores. En Meaño, el colegio de Coirón-Dena dispondrá de 12 líneas y 20 maestros. En Ribadumia, el Julia Becerra Malvar organizará la actividad lectiva en 15 unidades y 24 profesores.

En el municipio de Sanxenxo, la modificación afecta a tres centros: los de Portonovo, A Florida y Vilalonga, que contarán con 13, 11 y 10 unidades, respectivamente. En lo que se refiere a profesores, el curso próximo serán 22 en Portonovo, 19 en A Florida y 17 en Vilalonga.

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Las modificaciones afectan también al colegio de Baño-Xanza, en Valga, que el curso próximo ofertará 15 unidades y 25 docentes. Finalmente, el San Roque, de Vilanova de Arousa, contará con 9 aulas y 15 puestos. En el conjunto de Galicia, el curso empezará con menos alumnos por el descenso en la natalidad. n