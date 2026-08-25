Sucesos
Una conductora se empotra contra un árbol al intentar esquivar un gato en Catoira
La mujer se quejaba de dolor en el cuello y en otras partes del cuerpo por el impacto
Una conductora resultó herida tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en Catoira.
Según relató a los servicios de emergencias, intentó esquivar un animal, lo que parecía un gato, que se le cruzó en la calzada y al orillarse, el vehículo resbaló debido a la humedad de la carretera y acabó empotrándose contra el ejemplar.
El accidente ocurrió a última hora de ayer y las mismas fuentes explican que la mujer se quejaba de dolor en el cuello y en otras partes del cuerpo, seguramente debido a la sujeción del cinturón por el impacto.
Desde el 112 Galicia movilizaron a Protección Civil de Catoira, GES de Padrón y Guardia Civil.
El turismo quedó seriamente dañado tras impactar contra el árbol, en un margen de la carretera EP-8703.
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