Una conductora se empotra contra un árbol al intentar esquivar un gato en Catoira

Una conductora resultó herida tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en Catoira.

Según relató a los servicios de emergencias, intentó esquivar un animal, lo que parecía un gato, que se le cruzó en la calzada y al orillarse, el vehículo resbaló debido a la humedad de la carretera y acabó empotrándose contra el ejemplar.

El accidente ocurrió a última hora de ayer y las mismas fuentes explican que la mujer se quejaba de dolor en el cuello y en otras partes del cuerpo, seguramente debido a la sujeción del cinturón por el impacto.

Desde el 112 Galicia movilizaron a Protección Civil de Catoira, GES de Padrón y Guardia Civil.

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El turismo quedó seriamente dañado tras impactar contra el árbol, en un margen de la carretera EP-8703.