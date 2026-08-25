El Concello de Vilagarcía recuerda a los feriantes el apoyo municipal y las penalizaciones por marcha anticipada

La Concellería de Cultura de Vilagarcía responde a los feriantes críticos que el programa de San Roque «se diseña pensando en el conjunto de la ciudadanía», y que «los actos se distribuyen buscando el equilibrio, tanto de preferencias y gustos de público, como de los sectores productivos».

Algunos feriantes se quejaron el pasado fin de semana en FARO por la marcha anticipada de varias atracciones de la TIR, al considerar que eso desluce el ambiente en la zona, y reclamaron más actividades en el entorno del Miguel Hernández para atraer a más consumidores.

El Ayuntamiento responde que «los feriantes son libres de venir y de marcharse», pero recuerda que la marcha anticipada, «se penaliza de cara al próximo año, tal y como recoge la declaración responsable que firman para obtener el permiso de la instalación».

Asimismo, el departamento que dirige Sonia Outón señala que durante el pasado San Roque se celebraron hasta 14 eventos en el entorno de A Mariña, precisamente muy cerca de la zona de los feriantes, y algunos de ellos tan multitudinarios como los espectáculos nocturnos del Festaclown o las verbenas.

La Concellería también apunta que acudieron a San Roque 19 atracciones, una más que en 2025.

A mayores, el Concello de Vilagarcía ha querido recordar a los feriantes todo el apoyo que les presta. Así, indica que las tasas que cobra Ravella por la instalación de los puestos apenas cubre el 60 por ciento de lo que le tienen que pagar después al Puerto.

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Y, en segundo lugar, recuerdan que Vilagarcía organiza el Fexturrón en Navidades, precisamente para que el sector pueda trabajar en pleno invierno.