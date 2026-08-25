Unidad móvil de ADOS
Los cambadeses podrán donar sangre este miércoles y en 2025 hicieron 793 aportes
La localidad tiene una tasa por encima del promedio de Galicia, de 57 donaciones por cada mil habitantes y año
La campaña estival de donación de sangre «Un alento de vida» llega este miércoles a Cambados. La unidad móvil de la ADOS estará junto al centro de salud de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 para facilitar la participación.
Desde la agencia agradecieron la «implicación y compromiso» del Concello de Cambados y la de los vecinos, porque la localidad alcanzó en 2025 las 793 donaciones, una tasa de 57 aportaciones por cada 1.000 habitantes y año, un «índice que se encuentra por encima del promedio de Galicia (39/1.000)», detallaron.
Sus responsables explicaron que todos los días del año son precisas 400 donaciones para garantizar el idóneo abastecimiento de componentes sanguíneos a los hospitales. Una cifra que se mantiene en los meses de verano, «un período especialmente sensible a causa de la deslocalización de los donantes habituales».
Con tal motivo hacen esta campaña especial, que hace unos días estuvo en O Grove, Vilagarcía y Vilanova. Puede donar cualquier mayor de edad, que pese más de 50 kilos y que no padezca ni haya padecido enfermedades transmisibles por la sangre.
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