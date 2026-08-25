Navegación
El aventurero Matthew Wright da una charla coloquio sobre cómo será su reto de dar la vuelta al mundo
El acto es este martes 25, a las 20.00 horas, en A Illa
El australiano Mathew Wright ofrecerá hoy, a las 20.00 horas, en el Centro de Interpretación da Conserva de A Illa una charla coloquio para hablar del extraordinario reto que emprenderá este domingo desde la localidad: dar la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin ayuda exterior.
«Será una oportunidad para conocer de primera mano esta aventura y compartir con Mathew sus experiencias, retos y preparación para la travesía», explican desde la organización.
Se trata de un acto abierto a la ciudadanía en general, que tendrá lugar a las ocho de la tarde de este martes en el centro divulgativo isleño.
Desde la organización también recuerdan que la salida del médico australiano protagonista de este reto tendrá lugar el domingo 30 de agosto, a las 12.00 horas desde el puerto de O Xufre.
Así, invitan a vecinos y visitantes a acudir para darle una cálida despedida y expresarle buenos deseos para el feliz cumplimiento de esta proeza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Turistas fieles: hasta ochenta años veraneando en el mismo lugar de Galicia
- Un peregrino valenciano busca a la pareja de Vilanova que le robó el corazón
- Enfado vecinal en O Grove y A Toxa por la «irresponsabilidad» de algunos autocaravanistas
- San Roque se despide con 8.000 fuegos artificiales tras disfrutar de Chenoa
- Nuevo decomiso de pulpo y nécora ilegal en las Rías Baixas
- Concello de Vilagarcía y Xunta coordinarán medidas para el mercadillo y la plaza ante la obra del río de O Con
- Combate Naval de Vilagarcía: así deberían ser todas las batallas
- Una lancha, 1.300 aparejos y 372 kilos de pescado y marisco interceptados a los piratas de las rías