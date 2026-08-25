El aventurero Matthew Wright da una charla coloquio sobre cómo será su reto de dar la vuelta al mundo

El australiano Mathew Wright ofrecerá hoy, a las 20.00 horas, en el Centro de Interpretación da Conserva de A Illa una charla coloquio para hablar del extraordinario reto que emprenderá este domingo desde la localidad: dar la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin ayuda exterior.

«Será una oportunidad para conocer de primera mano esta aventura y compartir con Mathew sus experiencias, retos y preparación para la travesía», explican desde la organización.

Se trata de un acto abierto a la ciudadanía en general, que tendrá lugar a las ocho de la tarde de este martes en el centro divulgativo isleño.

Desde la organización también recuerdan que la salida del médico australiano protagonista de este reto tendrá lugar el domingo 30 de agosto, a las 12.00 horas desde el puerto de O Xufre.

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Así, invitan a vecinos y visitantes a acudir para darle una cálida despedida y expresarle buenos deseos para el feliz cumplimiento de esta proeza.