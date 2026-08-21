Los vilagarcianos destacan la labor policial en la ciudad

De un tiempo a esta parte parece haberse incrementado de nuevo la presencia de agentes de la Policía Nacional en las calles de Vilagarcía de Arousa. Circunstancia esta que no ha pasado desapercibida a los viandantes, como tampoco a los hosteleros y comerciantes, que en los últimos días han querido destacar y agradecer esta circunstancia, por cuanto «contribuye a mejorar la seguridad y tiene un efecto claramente disuasorio».

Se refieren a la presencia diaria de agentes que, patrullando a pie, tanto uniformados como vestidos de calle, o bien en coche o moto, recorren las calles y plazas más concurridas en esta época del año, prestando especial atención a las inmediaciones de las zonas comerciales.

Sin desatender las patrullas por el rural, que también se realizan, la Policía Nacional se centra ahora en los lugares donde se desarrollan las celebraciones más concurridas, como sucedió el pasado fin de semana con la Festa da Auga y como sucede con los conciertos que se desarrollan cada noche.

Los agentes identifican y cachean a los clientes y la camarera de un bar en el que encontraron cocaína y hachís, entre otras sustancias. / M. Méndez

Una vigilancia que, aparentemente, se ha intensificado tanto de día como de noche, y a la que se dará continuidad con motivo del Combate Naval que pone el broche de oro a las fiestas de San Roque.

«La verdad es que nos sentimos más seguros, sobre todo porque con tanta gente aumentan los robos dentro y fuera de las tiendas, y el hecho de que la Policía Nacional esté presente sirve para espantar a los delincuentes y ayuda a los propios agentes a actuar con mayor rapidez en caso necesario», explica la propietaria de una tienda de ropa de la Rúa do Río.

Esa rapidez quedó puesta de manifiesto hace solo un par de días, cuando saltó la alarma de atraco de una conocida entidad bancaria del centro de la ciudad. Aunque finalmente resultó ser un fallo en el dispositivo que remite la petición de auxilio a las fuerzas de seguridad.