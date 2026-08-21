Vilagarcía adjudica por 375.086 euros la reforma de la calle Esperanza y la travesía Lucena del Carril

El Concello de Vilagarcía de Arousa adjudicó las obras de reforma de la calle Esperanza y la travesía Lucena, con la intención de continuar, desde principios de otoño, el proceso de humanización y recuperación del casco marinero de Carril.

La propuesta aprobada por la Junta de Gobierno supone una rebaja de 41.769 euros respecto al precio de licitación, hasta situar el importe de adjudicación en 375.086 euros, y contempla además la ampliación del periodo de garantía de uno a cuatro años.

Esta intervención, ya presentada el pasado mes de mayo, responde a una de las demandas planteadas por los vecinos de esta zona céntrica del Carril y permitirá convertir ambas vías en espacios completamente accesibles. El proyecto, diseñado por el arquitecto Juan Villanueva, sigue la estética aplicada en otras calles del entorno que ya han sido objeto de procesos de humanización.

El día que la Diputación y el Concello presentaron el proyecto. / Iñaki Abella

La actuación contempla la transformación de la calle Esperanza y la travesía Lucena en vías de plataforma única, eliminando barreras arquitectónicas y generando una mayor sensación de amplitud. Aunque podrán circular tanto peatones como vehículos, el diseño otorgará prioridad a los viandantes.

De esta forma, se configurará un itinerario seguro y accesible desde el paseo marítimo, donde nace la calle del Carmen, hasta la avenida Rosalía de Castro, en la que desemboca la calle Esperanza. El pavimento estará realizado con losas de granito, en línea con la imagen urbana de los espacios ya rehabilitados en el entorno.

El proyecto incluye también la revisión y renovación de las redes de servicios básicos, así como la instalación de canalizaciones destinadas a permitir el soterramiento de los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones. Asimismo, se renovará el alumbrado público.

En la zona más ancha de la calle se habilitará además un pequeño espacio de encuentro para los vecinos, equipado con bancos y elementos vegetales, con el objetivo de incorporar una zona de estancia al nuevo espacio urbano.

La actuación en Esperanza y Lucena no será el último proyecto de humanización previsto por el gobierno de Alberto Varela para el casco marinero de Carril, pues contempla para 2027 la ejecución de la reforma de las calles Aduana y Cruz, con una inversión prevista de 931.000 euros.

Según el gobierno local, esta segunda actuación responde igualmente a una demanda de los vecinos y podrá llevarse a cabo después de que el Concello haya resuelto su financiación con fondos propios.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento pretende avanzar en la transformación progresiva del centro de Carril, con la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de las redes de servicios y la creación de espacios urbanos con mayor protagonismo para los peatones.