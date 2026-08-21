Sanidade prohibió el baño este verano en ocho playas de Arousa por contaminación

A principios del mes de mayo, la Consellería de Sanidade empieza a controlar la calidad del agua de las zonas de baño de Galicia. Cada ciertos días, toma unas muestras en cada arenal y las analiza en sus laboratorios; si se superan unos umbrales determinados de Escherichi coli o de Enterococos intestinales se prohíbe el baño de forma temporal hasta que esos índices bajen, en un análisis microbiológico posterior.

En lo que va de verano, los inspectores dependientes de Sanidade han realizado más de 400 analíticas en las en torno a 70 zonas de baño que controla la Xunta de Galicia entre O Salnés y Ullán, y solo dieron positivo nueve muestras, dos de las cuales proceden de una misma zona de baño. En esos puntos se prohibió el baño con carácter temporal.

Se trata de O Preguntoiro, Cabanelas y O Campanario, en Vilagarcía; Vilarello, en Valga, que dio positivo dos veces; O Facho, en Cambados; el paseo marítimo de Catoira; Cabanelas, en Ribadumia, y Agra, en Sanxenxo.

Las analíticas con resultado positivo son solo el 2 por ciento del total de las realizadas esta campaña

En todo caso, estos datos avalan la calidad general del agua en el margen sur de la ría de Arousa y la de Pontevedra que baña el municipio de Sanxenxo, dado que estos nueve positivos suponen únicamente el dos por ciento de todas las pruebas realizadas desde mayo hasta la actualidad.

En la mayoría de las zonas de baño se han realizado hasta ahora seis analíticas, y en la inmensa mayoría de los casos la presencia en el agua de bacterias fecales es prácticamente nula. Cabe recordar que, según los propios registros de la Xunta de Galicia, más del 90 por ciento de las zonas de baño de Arousa han sido históricamente declaradas de calidad «excelente».

Por municipios

En Vilagarcía se han producido tres positivos en otras tantas zonas de baño a lo largo de la presente temporada de baño. El primero de ellos fue en la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán, tras un resultado anómalo el 16 de junio. Un mes después, los muestreos arrojaron un resultado positivo en Canelas (a la altura del paseo marítimo, en Sobradelo) y, ya más recientemente, hubo una analítica anómala en OCampanario (Bamio), el 10 de agosto. En este caso, se trata de una playa con bandera azul, un distintivo que avala la calidad general del agua y de los servicios.

Sin salir de Vilagarcía, las analíticas dieron al menos en un par de ocasiones resultados elevados en A Concha, si bien en este caso estaban bastante por debajo del máximo que obliga a prohibir el baño, de modo que esta actividad se ha mantenido de forma ininterrumpida todo el verano.

Precisamente, el Concello de Vilagarcía es el que con mayor insistencia ha solicitado a la Xunta de Galicia un nuevo método para la realización de los muestreos y la comunicación de los resultados. Ravella denuncia que, en la actualidad, pueden pasar varios días desde que se toma una muestra hasta que se conoce el resultado. En la práctica, esto supone que los bañistas pueden seguir disfrutando de una playa afectada por vertidos durante días porque no se conoce el episodio de contaminación; o que se prohiba la actividad durante jornadas a pesar de que el agua ya está limpia.

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Las otras zonas de baño donde hubo restricciones han sido O Facho, en Castrelo (Cambados), donde hubo un positivo el 14 de junio; el paseo de Catoira (el 12 de mayo); Cabanelas, el 3 de agosto; Agra (Sanxenxo), el 26 de julio; y Vilarello, en el río Ulla, que dio mal el 12 de mayo y el 28 de julio.