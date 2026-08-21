El Refugio denuncia el incesante ataque a la colina felina de Santa Mariña

En solo dos días, el Refugio de Animales ha tenido que atender a una quincena de gatos abandonados y busca con urgencia casas de acogida para las primeras atenciones, pues las habituales están ocupadas. Y es que, mientras que ha notado una mejoría en cuanto a abandono de perros, la deriva con los felinos les sigue preocupando y, además, siguen enfrentando otros problemas, como el ataque a las instalaciones de la colonia del cementerio de Santa Mariña.

Según la presidenta, Olga Costa, ya van nueve veces en los últimos meses en que alguien se dedica a destrozar la caseta y la última vez hasta se dejó una herramienta en el lugar. Están pendientes de una reunión con el Concello para intentar encontrar una solución, intentando establecer alguna medida disuasoria, como cámaras de videovigilancia, pues, según recuerda, «los animales están protegidos por ley».

El modelo de colonias cambadés funciona desde hace años y ya ascienden a 31, incluso en el rural, en Covas de Lobos. «Cambados es un ejemplo en la comarca y la mayor parte de la gente responde muy bien y se implica porque sabe que si hay gatos, no hay ratas. De hecho, tenemos a los vecinos de Fefiñáns de ejemplo. Merecen un premio por su implicación. En cuanto detectan un gato nuevo, rápidamente lo cogemos, lo castramos y lo volvemos a soltar».

Costa lo cuenta con satisfacción y para sacarse el amargor del caso de Santa Mariña, pues esta respuesta ciudadana es resultado de años de trabajo de concienciación y sensibilización de la protectora, que también destaca el trabajo en A Illa y Meis.

Esta labor también la están notando en el abandono de perros: «Es el primer año que podemos decir que hay menos que en años anteriores», indica la presidenta.

Noticias relacionadas

No obstante, en el caso de los gatos aún no ha calado tanto el mensaje de la esterilización para evitar nacimientos indeseados y, por ende, proliferación y mala vida para las crías. No será porque no insisten, pero solo en la última semana, y en dos días seguidos, rescataron 15. En un caso, los gatitos fueron dejados en una caja de cartón y el estado de algunos aún es delicado, pero el Refugio ya está buscando con urgencia familias de acogida para cuando puedan salir de la clínica y también adopciones definitivas pues, cabe recordar que no disponen de instalaciones preparadas para gatos.