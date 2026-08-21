Plancton retira más de 16 toneladas de residuos y 815 kilos de especies invasoras en la costa gallega en lo que va de año

El Programa de Conservación Territorial Plancton de Afundación, la Obra Social de Abanca, mantiene durante 2026 su labor de protección y recuperación de los ecosistemas costeros gallegos mediante la retirada de residuos y la eliminación de especies invasoras. Solo en lo que va de año, las actuaciones desarrolladas han permitido retirar 16.490,32 kilos de basura y 815,5 kilos de plantas.

Esto fue posible gracias a la participación de 868 personas voluntarias que han dedicado un total de 3.748,5 horas a estas labores, lo cual da una idea del esfuerzo desplegado sobre el terreno para llevar a cabo las diferentes campañas de limpieza y conservación.

Los datos forman parte del balance acumulado del programa y reflejan la continuidad de una iniciativa que en los últimos años ha ido ampliando su actividad por distintos puntos del litoral gallego, combinando la limpieza de espacios naturales con actuaciones específicas destinadas a frenar la expansión de especies que, como la uña de gato, pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas.

Nueva jornada de eliminación de basura marina en Sálvora, con el programa Plancton de Afundación. / Abanca

Desde 2021, las acciones de Plancton han permitido retirar ya 163.087 kilos de residuos, además de 20.395 kilos de flora invasora. En ese mismo periodo han participado 5.421 personas voluntarias, que acumulan 20.160,5 horas de trabajo.

La evolución de las cifras evidencia además un incremento progresivo del volumen de residuos retirados. Si en 2021 se contabilizaron 18.691 kilos y la cifra descendió hasta los 6.614,55 kilos en 2022, posteriormente el programa experimentó un fuerte crecimiento, con 26.624,5 kilos en 2023, 43.109 kilos en 2024 y 51.557 en el año 2025, el techo de toda la serie hasta el momento.

La flora que amenaza

En paralelo, las actuaciones específicas frente a especies invasoras han adquirido un peso creciente dentro del programa. En 2022 se retiraron 2.020 kilos y en 2024 se alcanzaron los 10.766, mientras que en 2025 fueron otros 6.793 kilogramos a los que este año hay que sumar 815,5 kilos, por el momento.

Manuel Méndez

El programa desarrolla intervenciones en diferentes enclaves del litoral gallego. Entre las actuaciones registradas este año figuran trabajos en espacios como Muros, Baldaio, Area de Bon, Doniños, Cesantes, Areoso, Corrubedo, Aldán, Cortegada, Ons, los meandros del río Sar y los fondos de Baiona, además de operaciones de retirada y gestión de residuos en distintos puntos de Ferrol y Cambados.

El contenedor de Cambados

Especialmente relevante resulta la cantidad de basura recogida en el contenedor instalado en Cambados, donde con la ayuda de la flota y la aportación residuos realizada por algunos particulares se recogieron más de 8 toneladas en lo que va de año.

Fueron, más concretamente, 2.920 kilos a principios de febrero, 1.920 en los primeros días de marzo, otros 960 a finales de ese mismo mes, 1.340 en abril y 1.080 kilogramos de basura a comienzos de mayo.

La limpieza submarina de los fondos del islote Areoso. / Afundación

Igual de llamativo resulta el hecho de haber retirado 1.780 kilos del fondo del mar en el entorno del islote Guidoiros Areoso, al igual que pueden destacarse los 279 kilos de la playa de Area de Bon (Bueu), los 137 kilos de la playa redondelana de Cesantes, más de 100 kilos en la isla vilagarciana de Cortegada y 894 en el lecho marino de Baiona.

La actividad, como se decía antes, combina la recogida de basura marina con intervenciones dirigidas específicamente a especies invasoras. En algunos de los espacios donde se ha actuado durante 2026, estas últimas han supuesto cantidades especialmente significativas, como en Ons, con 517,5 kilos, Aldán, con 255 kilos, o Corrubedo, con 43.

La dimensión ambiental del programa se completa con una importante movilización ciudadana. El balance acumulado desde 2021, hay que insistir, sitúa en 5.421 las personas voluntarias que han participado en las diferentes acciones, una implicación que Afundación considera fundamental para reforzar la conservación del patrimonio natural y concienciar sobre el impacto de los residuos y de las especies exóticas invasoras sobre los ecosistemas costeros.

Con estas actuaciones, Plancton mantiene una línea de trabajo que sitúa la conservación del litoral como uno de sus principales ámbitos de actuación, con especial atención a la eliminación de residuos y a la protección de hábitats frente a especies invasoras.

Manuel Méndez

Las cifras acumuladas durante los últimos seis años muestran la magnitud de este trabajo, desplegado por Afundación como respuesta a los muchos «estudios científicos que coinciden en señalar que alrededor del 80% de los residuos encontrados tanto en la costa como en el medio marino tienen su origen en actividades realizadas en tierra firme, mientras que solo un 20% proceden de actividades desarrolladas en el mar».

De ahí que «limpiar neumáticos, colillas, microplásticos y demás residuos en zonas naturales, de ocio y marisqueo», sea uno de los objetivos de Plancton «para apoyar la conservación de las rías y arenales de Galicia».

Otras propuestas

Y las distintas jornadas de recogida llevadas a cabo han dejado patente la importancia de esta acción, pues «las brigadas de voluntariado encontraron de forma recurrente una gran variedad de desechos: redes, nasas, tarugos, cabos, sedales, cuerdas y maderas tratadas con clavos y pintura, como también botellas de plástico y vidrio, latas de bebidas, vasos, tapones, bolsas, envoltorios, micro y mesoplásticos, toallitas húmedas, bastoncillos, mascarillas, cepillos de dientes y jeringuillas, neumáticos, colillas de tabaco, neoprenos, bolígrafos o restos textiles», insisten los promotores de Plancton.

Pero eso no es todo, sino que además de las citadas campañas se desplieguen durante el verano «actividades divulgativas orientadas a fomentar una conciencia ecológica colectiva». Entre ellas, la exposición «Disfruta de la playa sin dejar huella», en Vilagarcía y O Grove, «que busca descubrir la riqueza ecológica del litoral y difundir buenas prácticas para disfrutar de los arenales de una manera respetuosa con el medio natural y compatible con la actividad marisquera».

Otra de las propuestas es «Mercado sin basura», la «guía de buenas prácticas en mercados ambulantes lanzada en Ribeira para reducir los residuos de plásticos y envases en las ferias locales y minimizar su posible llegada al mar».

Y tampoco falta «El mar empieza aquí», que con el Ayuntamiento de Portonovo y Portos de Galicia busca la sensibilización ciudadana «mediante intervenciones artísticas y la señalización de alcantarillas del paseo marítimo, recordando a vecinos y turistas que cualquier residuo tirado a la calle o a la alcantarilla puede desembocar directamente en el océano».