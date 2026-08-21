Una original croqueta desestructurada gana el certamen «Anguía Chef» de Valga

Sonia Carbia Torres se ha alzado con el primero premio del certamen «Anguía Chef», celebrado estos días en el marco del Agosto Gastronómico de Valga. La propuesta de esta vecina de Carreiras (Pontecesures) es una croqueta desestructurada de anguila que conquistó al jurado gracias a «su originalidad, buen tratamiento del producto y sabor. Se aleja de las preparaciones más tradicionales, separando los elementos clásicos de una croqueta para jugar con las texturas», detallaron desde la organización.

La campeona elaboró la base sofriendo pequeños tacos de anguila con cebolla y ajo y flameándolos con caña tostada. Por otra parte, preparó una bechamel con mantequilla, harina y leche y la enriqueció con queso San Simón ahumado. Para la presentación, sirvió en el fondo dos cucharones del sofrito, cubiertos por la bechamel y coronados con cebolla frita.

El jurado, que tuvo al chef Álex Iglesias al frente, lo tuvo complicado ya que inicialmente se produjo un triple empate con otras dos recetas: la «Anguía crocante do Ulla», del valgués Pablo Quintáns, en la que el pescado rebozado se acompañaba de humus y salsa de queso Arzúa-Ulloa; y la «Anguía ao forno», del ganador del año pasado, Jorge Riveiro. En este caso, la anguila macerada con caña tostada y cocinada al horno se presentó con cachelos.

En total fueron seis los participantes de esta edición del «Anguía Chef». Las otras tres propuestas fueron «Entremeses variados de anguía», de José Andrés Freiría Castro; «Anguía guisada con pan ao azafrán», de Carmen García Costa, y «A coca da avoa Pilar», de Remedios Couselo Rico.

El jurado destacó que «hubo mucha calidad, con platos muy elaborados lo que dificultó el veredicto final». La decisión final se basó «en el tratamiento de la anguila, en la presentación y en el concepto diferente» de la croqueta deconstruida de Sonia Carbia.

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Las actividades del Agosto Gastronómico continúan este domingo, a las 13:00 horas, con un nuevo showcooking en el que Álex Iglesias preparará cuatro combinados de autor empleando caña del país en sus distintas variedades.