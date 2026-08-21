Cambados estrenará saneamiento tras el verano y después de casi tres años de obra

Augas de Galicia prevé que Cambados pueda estrenar saneamiento justo después del verano, después de casi tres años de unas obras que iban a durar quince meses. Son las fechas que maneja el organismo para que se haya completado lo que resta, es decir, la acometida eléctrica y así poder recepcionar este millonario proyecto ya con todo en funcionamiento.

Así lo indican desde la Consellería do Medio Ambiente mientras que el Concello también han apurado esto días su parte de los deberes con esta iniciativa que empezó en diciembre de 2023 y que provocó molestias en su desarrollo en el centro urbano.

El alcalde, Samuel Lago, explicaba estos días que los bombeos donde tenían que intervenir estaban prácticamente listos y, de hecho, se estaba trabajando ya en la conexión eléctrica para el de la plaza del Concello.

Una parte del proyecto consistía en la mejora de estos sistemas principales, pero sobre todo, el propósito era incrementar la red separativa en el municipio, porque era mayoritariamente unitaria, y así evitar vertidos a la ría de Arousa en forma de los habituales alivios del sistema cuando, en época de lluvias, se saturaba el saneamiento por no disponer de diferenciación. De hecho, forma parte del plan global para sanearla.

En total, la previsión era extender unos tres kilómetros de nuevas tuberías y también anular la contaminante EDAR de O Facho, por la entrada de residuos impropios; no domésticos.

Según el regidor, mantienen su idea de desmontarla y reutilizarla en algún núcleo de viviendas del rural donde, por existencia de cotas a desnivel, sea más difícil o más caro colocar impulsión para conectar a la red general.

Esta aún sigue funcionando, pero cuando las actuaciones de este macroproyecto de 1,7 millones estén operativas, las fecales de las viviendas a las que da servicio se llevarán a la estación de tratamiento de aguas residuales general, a Tragove.

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Este proyecto, que cuenta cofinanciación europea, se licitó en 2022 y lleva un retraso de año y medio, aproximadamente.