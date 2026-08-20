Infraestructuras
Vilanova prevé concluir en octubre la mejora de la seguridad en el vial de Baión
Los trabajos que empezaron a principios de año incluyen tramos de paso peatonal
El Concello de Vilanova prevé que el proyecto de mejora de la seguridad vial y creación de senda peatonal en un tramo de la EP-9701 de Baión a András esté concluido en octubre.
Los trabajos comenzaron a principios de año y estos días fueron visitados por autoridades municipales y del titular del vial, la Diputación, que destina 961.000 euros al proyecto.
Estas destacaron la creación de la senda peatonal por el margen izquierdo en un tramo, además de una pequeña zona de convivencia de preferencia para peatones en otro tramo, donde hay edificaciones.
Algo más de 560 metros de actuación en una zona con desplazamientos habituales también por servicios como el colegio Sestelo o el consultorio médico.
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