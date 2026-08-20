Tania García: «Granja se desentendió de los trabajadores del parking cuando gobernó»

Tania García, portavoz, acusó a Ana Granja de defender con «fines electoralistas» a los trabajadores del aparcamiento de Xoán XXIII tras haberse «desentendido» de ellos durante los cuatro años de gobierno del PP.

García calificó de «muy poco creíble» a Granja y recordó que el ejecutivo popular se negó a tramitar la RPT, no abonó la nocturnidad al personal de Emerxencias y aplicó recortes a los empleados municipales. También le atribuyó la única huelga protagonizada por la plantilla del Concello.

Noticias relacionadas

La teniente de alcalde contrapuso esa etapa con la gestión de Alberto Varela, cuyo gobierno rescató el aparcamiento, asumió directamente el servicio e incorporó a los trabajadores de la concesionaria como personal municipal. Añadió que el Concello ya ejecutó mejoras y que la nueva maquinaria permitirá ofrecer hasta tres horas gratuitas de estacionamiento.