O Salnés retoma las batidas de jabalí tras un parón por el calor y la burocracia

Las sociedades de caza de O Salnés retoman este fin de semana las batidas de jabalí, coincidiendo con la aparición de los primeros daños relevantes en fincas de maíz. Los cazadores saldrán al monte tras un parón, motivado por las fuertes temperaturas de las últimas semanas y la burocracia pues, según advierten algunos presidentes, la Xunta de Galicia está tardando este agosto en contestar las solicitudes que se le hacen desde las sociedades, motivado presumiblemente por las vacaciones de verano de parte del personal público.

A partir del mes de agosto se multiplican las denuncias por daños en las fincas, sobre todo de maíz, coincidiendo con la época en la que las espigas alcanzan su punto óptimo de maduración y los granos están tiernos y dulces. A mayores, a medida que avanza el verano la comida escasea más en el monte y los jabalíes se ven obligados a bajar a las zonas cultivadas próximas a las aldeas.

Campo de maíz de Dena destrozado por los jabalíes. / Noe Parga

Las sociedades de caza O Corazón do Salnés, de Meaño, y de Armenteira (Meis) prevén realizar este sábado sus primeras batidas de jabalí de esta temporada de verano. Hace días que tuvieron conocimiento de la existencia de daños, pero el intenso calor de las últimas semanas les impidió salir a cazar, puesto que las temperaturas altas son peligrosas para los perros.

Además, Rafael Otero, presidente de los cazadores de Meaño, se queja de que la administración funciona más lentamente en agosto y que eso impide a las sociedades organizar las batidas de daños con la premura deseada. «Nosotros ya barajamos salir el pasado fin de semana, pero al final no fue posible», señala.

En el caso de Armenteira, la sociedad que preside Juan José Millán ha tenido conocimiento de la existencia de daños causados por el jabalí en campos de Balboa y O Busto, dos aldeas situadas en la ladera del monte Castrove. En Meaño, las denuncias proceden de la localidad de Dena.

Cazadores de Meaño, tras una batida el pasado invierno. / Iñaki Abella

Con estas batidas, los cazadores pretenden controlar las poblaciones de jabalí y reducir la presión que estos realizan sobre los cultivos agrícolas de los vecinos. Para ello, formarán cuadrillas de una quincena de personas.

Esta temporada arranca apenas dos semanas después de que la Consellería do Medio Rural haya declarado la emergencia cinegética por jabalí en toda Galicia. La medida se adoptó debido a la proliferación incontrolada de cerdos silvestres, con el consecuente aumento de daños en el campo y el mayor riesgo para la seguridad vial. Aunque esta medida excepcional ya se había aplicado de forma parcial en años anteriores en numerosos municipios de la comunidad, esta la primera vez en la historia que se activa a nivel autonómico cubriendo las cuatro provincias. Entró en vigor el 31 de julio pasado, y se mantendrá vigente un año entero.

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Esta declaración de emergencia permite la caza sin límite de ejemplares, la ampliación de días hábiles para la actividad cinegética o la agilización de los permisos. Por ello, estas batidas del sábado en Armenteira y Meaño serán las primeras que se rijan por este nuevo marco normativo.