O Grove empieza a seleccionar personal para 66 puestos de trabajo en la Festa do Marisco

El Concello de O Grove ya está con los preparativos de una nueva edición de la Festa do Marisco de octubre. Concretamente, este viernes cierra el plazo para anotarse a la bolsa de empleo para cubrir 66 puestos de ayudante de cocina, peones de limpieza y almacén, cajero, dependiente de stand y operarios de mantenimiento y de acceso.

Los interesados pueden consultar las bases con las condiciones en la sede electrónica municipal. Los requisitos mínimos para todos es tener certificado de estudios primarios y de manipulador de alimentos respecto a los relacionados con los stands de comida.

Según la resolución de Alcaldía que aprueba el proceso selectivo extraordinario, las personas que ya forman parte de la bolsa no tendrán que presentar de nuevo la documentación, excepto que quieran incorporar nuevos méritos o inscribirse en puestos diferentes. Así, las nuevas inscripciones se incorporarán a continuación del último candidato que figura en la actualización más reciente de las listas publicadas.

Respecto a las retribuciones, se especificarán en la propuesta de nombramiento, el cual tendrá una duración máxima de 18 días.

La mayor demanda es la de dependientes de stand (22 puestos), seguida de cajero (14), peón de limpieza (11), operario de mantenimiento y ayudante de cocina (ocho en cada uno), operario de control de acceso (dos) y peón de almacén (1).

El anuncio se publicó en el BOP del lunes y el plazo para presentar las solicitudes expira este viernes día 21.

La forma de selección del personal será por concurso. En valoración de méritos se tendrá en cuenta la experiencia con hasta 6,50 puntos siendo lo más valioso haber tenido la misma ocupación en ediciones anteriores de la Festa do Marisco, en los últimos cinco años; puntúa hasta con 1,25. También se considerará la formación relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar, lo cual no podrá exceder de 3,50 puntos.

Tras recibir las solicitudes, se expondrá la lista provisional con los aspirantes admitidos y excluidos, facilitando una corrección de dos días hábiles desde su publicación.

Noticias relacionadas

La exaltación gastronómica cumplirá del 1 al 12 de octubre 63 años de celebración.